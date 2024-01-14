منتخب الجزائر يتطلع لاستعادة أمجاد الماضي على حساب أنغولا في كأس أمم أفريقيا

أبيدجان: يتطلع المنتخب الجزائري لاستعادة مكانته المرموقة في القارة السمراء حينما يستهل مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بمواجهة صعبة نسبيا أمام أنغولا غدا الاثنين في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا، حيث يرغب المنتخب (محاربو الصحراء) في تكرار سيناريو تتويج الفريق بلقبه الأفريقي الأخير قبل 4 أعوام ونصف العام في مصر.

ويحاول منتخب الجزائر استعادة الأمجاد التي عاشها قبل أقل من عامين حينما كان على بعد مباراتين فقط من خوض مباراته رقم 37 دون هزيمة ومعادلة الرقم القياسي العالمي الذي يحمله منتخب إيطاليا، وذلك بعد خسارته على يد غينيا الاستوائية بهدف دون رد في النسخة الماضية لكأس أمم أفريقيا.

وما زالت الذكرى الحزينة للنسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا عام 2021 بالكاميرون عالقة في أذهان الجميع، حينما خرج الفريق من دور المجموعات بعدما حصد نقطة واحدة فقط من تعادل وهزيمتين ليغادر البطولة من الباب الخلفي، رغم أن الفريق كان مرشحا بقوة للدفاع بقوة عن لقب البطولة القارية التي فاز بها في 2019.

وستكون المواجهة هي الثانية التي تجمع المنتخب الجزائري بنظيره الأنغولي في البطولة القارية، بعدما سبق أن التقيا في نسخة عام 2010، حيث تعادلا بدون أهداف في مرحلة المجموعات.

ويسجل المنتخب الجزائري ظهوره الـ20 في أمم أفريقيا، بعدما تربع عن جدارة على قمة ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات، التي ضمت منتخبات تنزانيا وأوغندا والنيجر، حيث حصد 16 نقطة، ليجمع أكبر عدد من النقاط بين المنتخبات المشاركة في التصفيات.

وحقق منتخب الجزائر، الذي يحتل المركز الـ30 عالميا والرابع أفريقيا في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 5 انتصارات وتعادلا وحيدا خلال مسيرته بالتصفيات، دون أن يتلقى أي خسارة، وأحرز لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط، وتصدر محمد الأمين عمورة ترتيب هدافي الفريق بالتصفيات برصيد 3 أهداف.

واستعان المدرب الجزائري جمال بلماضي في قائمته المشاركة بالبطولة بكتيبة مدججة بالنجوم، لكنها لم تخل من المفاجآت أيضا، حيث شهدت عودة زين الدين بلعيد، مدافع نادي اتحاد الجزائر، ويوسف بلايلي، نجم نادي مولودية الجزائر، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المحلي، كما انضم للقائمة إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، مع الإبقاء على ركائز الفريق، وفي مقدمتها القائد رياض محرز، ويوسف عطال، ورامي بن سبعيني، وعيسى ماندي، ورامز زروقي، وإسلام سليماني وبغداد بونجاح.

ويمتلك منتخب الجزائر سجلا حافلا في مشاركاته السابقة بأمم أفريقيا، حيث خاض 77 مباراة، حقق خلالها 28 فوزا و22 تعادلا وتلقى 27 خسارة، وأحرز لاعبوه 94 هدفا، فيما منيت شباكه بـ89 هدفا.

وبخلاف تتويجه بأمم أفريقيا مرتين، فقد أحرز منتخب الجزائر الوصافة عام 1980، والمركز الثالث عامي 1984 و1988، وحل رابعا عامي 1982 و2010.

من جانبه يتطلع منتخب أنغولا لاستعادة بريقه خلال مشاركته التاسعة في كأس الأمم، بعد مشاركة أولى في النسخة 20 التي استضافتها جنوب أفريقيا في عام 1996 بينما غاب عن النسخة الأخيرة التي استضافتها الكاميرون في أوائل عام 2022.

في مشاركاته السابقة، لعب المنتخب الملقب بالغزلان السوداء 26 مباراة، اكتفى بتحقيق 4 انتصارات مقابل 12 تعادلا و10 هزائم، وسجل 30 هدفا مقابل 39 هدفا.

ويبقى أفضل إنجاز أنغولي في مونديال أفريقيا التأهل مرتين لدور الثمانية في نسختي غانا 2008 وأنغولا 2010.

وتأهل المنتخب الأنغولي لكأس الأمم، بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة في التصفيات التي ضمت أيضا منتخبات غانا وأفريقيا الوسطى ومدغشقر، حيث جمع 9 نقاط بعد فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة، وسجل 6 أهداف مقابل 5 في مرماه.

يقود منتخب أنغولا في كأس الأمم، المدرب البرتغالي بيدرو سواريس جونكالفيس (47 عاما) الذي يتولى المسؤولية منذ آب/ أغسطس 2019، وقاد الفريق في 29 مباراة، حقق الفوز 7 مرات مقابل 13 تعادلا و9 هزائم، وسجل الفريق 27 هدفا مقابل 32 هدفا في مرماه.

وتتنوع أسلحة منتخب أنغولا بين فريدي، قائد الفريق البالغ من العمر 33 عاما والمحترف بنادي إيوبسبور التركي، حيث سجل هدفين في 40 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى في 2014، ويبرز أيضا زيتو لوفومبو مهاجم كالياري الإيطالي.

كما يعتمد مدرب أنغولا أيضا على محترفين بارزين في الدوريات العربية مثل جيلسون دالا، مهاجم الوكرة القطري الذي سجل 15 هدفا في 37 مباراة دولية، وأيضا كريستوفر مابولولو، أحد نجوم الدوري المصري في المواسم الثلاثة الأخيرة، والذي سجل 6 أهداف في 23 مباراة دولية.

(د ب أ)