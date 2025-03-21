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منتخب الجزائر يستعيد صدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2026 بفوزه على بوتسوانا

21 - مارس - 2025

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غابورون: استعاد المنتخب الجزائري لكرة القدم صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام بأمريكا وكندا والمكسيك، بعد فوزه على مضيفه منتخب بوتسوانا 3 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات.
وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله أمين جويري في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.
وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الجزائري الهدف الثاني عن طريق محمد عمورة في الدقيقة 52 ثم سجل تيبوجو كوبيلانج هدفا للمنتخب بوتسوانا في الدقيقة 70 قلص به الفارق، إلا أن محمد عمورة سجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الجزائري في الدقيقة 74.
ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب موزمبيق، الذي كان تغلب على منتخب أوغندا 3 / 1 أمس الخميس.
في المقابل، توقف رصيد منتخب بوتسوانا عند ست نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف منتخب غينيا، وبفارق الأهداف أمام أوغندا.
ويعد الفوز هو الثاني على التوالي للمنتخب الجزائري والرابع له بشكل عام في التصفيات مقابل الخسارة في مباراة واحدة، فيما كانت هذه الخسارة هي الثالثة لمنتخب بوتسوانا في التصفيات بشكل عام مقابل الفوز في مباراتين.
ويلتقي في وقت لاحق من اليوم منتخب غينيا مع ضيفه الصومال.
ويلتقي المنتخب الجزائري مع منتخب موزمبيق يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ستحسم صدارة هذه المجموعة، مع فيما يلتقي منتخب بوتسوانا مع الصومال في ذات اليوم.
(د ب أ)

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