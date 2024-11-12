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منتخب الجزائر يصل غينيا الاستوائية لخوض مباراة بالتصفيات الأفريقية

12 - نوفمبر - 2024

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الجزائر: وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية لملاقاة منتخبها الأول بعد غد الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وضمت بعثة المنتخب الجزائري التي سافرت على متن طائرة خاصة، 24 لاعبا يتقدمهم القائد رياض محرز، نجم نادي أهلي جدة السعودي، والوافد الجديد أمين شياخة، مهاجم نادي كوبنهاجن الدنماركي. بالمقابل غيبت الإصابة كلا من محمد بشير بلومي، وإبراهيم مازة، مهاجمي هال سيتي الإنكليزي وهيرتا برلين الألماني على الترتيب.

ويخوض المنتخب الجزائري مرانا وحيدا على ملعب مالابو غدا الأربعاء، في نفس توقيت المباراة، علما أنه سيعود إلى الجزائر مباشرة بعد نهاية المواجهة استعدادا لملاقاة ضيفه ليبيريا الأحد المقبل على ملعب “حسين آيت احمد” بمدينة تيزي وزو شمالي العاصمة الجزائرية.

وتتصدر الجزائر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة (12 نقطة) متقدمة بـ5 نقاط على غينيا الاستوائية الوصيفة، و10 نقاط على توغو صاحبة المركز الثالث. فيما تتذيل ليبيريا المجموعة بنقطة واحدة.

(د ب أ)

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