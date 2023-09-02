منتخب الجزائر ينقل معسكره إلى تونس

الجزائر: كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجمعة، عن نقل المعسكر الإعدادي للمنتخب الأول استعدادا لمواجهة تنزانيا في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ومضيفه منتخب السنغال وديا، إلى مدينة طبرقة التونسية.

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي، أن هذا القرار يستهدف تمكين ملاعب المركز التقني سيدي موسى القريب من العاصمة الجزائرية من استعادة جودتها بعد أعمال الصيانة المنجزة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح أن مدينة طبرقة قريبة من مدينة عنابة الواقعة شرق الجزائر والتي سيكون ملعبها “19 مايو 1956” مسرحا للمباراة التي يلتقي فيها “الخضر” مع تنزانيا الخميس المقبل، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، المؤجلة إلى مطلع 2024.

وسيحل المنتخب الجزائري ضيفا على السنغال يوم 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، في مباراة ودية ستقام بالعاصمة داكار.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الجزائري إلغاء المؤتمر الصحافي للمدير الفني لـ”الخضر” جمال بلماضي، الذي كان مقررا بعد غد الأحد، على خلفية نقل المعسكر الإعدادي إلى مدينة طبرقة.

(د ب أ)