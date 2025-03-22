منتخب السودان يتعادل مع السنغال ويحتفظ بصدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026

بنغازي: اكتفى منتخب السودان بالتعادل السلبي أمام ضيفه السنغالي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أهدر الفريقان عددا من الفرص على مدار الشوطين، أخطرها انفراد تام للسوداني أبو بكر عيسى، ولكنه سدد الكرة بجوار القائم بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

وأضاع المنتخب السوداني فرصة أخرى محققة في الدقيقة 76، عندما تسلم والي الدين خضر الكرة على بعد أمتار قليلة للغاية من المرمى ولكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم الأيسر لإدوارد ميندي حارس مرمى السنغال.

وكاد منتخب السنغال أن يوجه ضربة قاضية لمنافسه في الدقيقة 80، عندما مرر نجمه ساديو ماني كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها شريف ندياي برأسية قوية أبعدها الحارس السوداني محمد مصطفى بصعوبة بالغة لترتد إلى عبد الله سيما الذي سدد بجوار القائم.

بهذا التعادل بقى منتخب السودان في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة بانتهاء منافسات الدور الأول بالمجموعة، بينما يحل منتخب السنغال ثالثا برصيد 9 نقاط وأمامه الكونغو الديمقراطية برصيد 10 نقاط في المركز الثاني.

وسيلعب منتخب السودان في الجولة القادمة ضد جنوب السودان، بينما يلعب منتخب السنغال ضد ضيفه توجو، وتقام المباراتان يوم الثلاثاء المقبل.

(د ب أ)