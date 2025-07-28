منتخب المغرب أول الواصلين إلى نيروبي للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين

نيروبي: أصبح منتخب المغرب، الفائز مرتين من قبل بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين، أول منتخب يصل إلى كينيا للمشاركة في النسخة الجديدة من البطولة التي تقام بالتشارك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وحطت بعثة “أسود الأطلس” الرحال، في مطار، جومو كينياتا الدولي، بمدينة نيروبي، اليون الاثنين وحظيت باستقبال حافل تخلله فقرات فنية وموسيقية.

ويسعى منتخب المغرب لأن يصبح أول فريق يتوج بلقب بطولة كأس إفريقيا للمحليين، ثلاث مرات، كما يتطلع لاستغلال وصوله المبكر من أجل التأقلم بسرعة مع الأجواء، قبل الدخول في المراحل الأخيرة من التحضيرات الخاصة بالمباراة الافتتاحية.

قال المدافع، مروان لوداني، لاعب نادي الجيش الملكي المغربي “نحن متحمسون لتواجدنا هنا، وجاهزون للبطولة، لقد أحببت نيروبي من اللحظة الأولى، الطقس رائع، ونتطلع لتقديم بطولة ناجحة”.

يعكس وصول المغرب المبكر مدى جديته في المنافسة على صدارة المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه، كلا من البلد المضيف، كينيا والكونغو الديمقراطية وأنغولا وزامبيا. وسيستهل مشواره بمواجهة، أنغولا، يوم الأحد القادم، على ملعب نيايو الوطني.

توج منتخب المغرب بلقب البطولة عام 2018 على أرضه، ثم أعاد الكرة في نسخة 2021 التي أقيمت في، الكاميرون، ليصبح واحدا من منتخبين فقط أحرزا اللقب مرتين، إلى جانب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي سيواجهه في دور المجموعات من النسخة الحالية.

يمتلك المنتخب المغربي سجلا مرموقا، وتشكيلة غنية بالمواهب، مما يجعله من أبرز المرشحين لتصدر المجموعة، رغم قوة المنافسين الآخرين.

وأجرى منتخب المغرب تحضيرات مكثفة قبل السفر، تخلله لقاءان وديان أمام منتخب بوركينا فاسو، إضافة إلى فوز كبير على منتخب تشاد، بسداسية نظيفة.

تتزايد مشاعر الحماس في مدينة، نيروبي، مع اقتراب موعد صافرة البداية، حيث تستعد لاحتضان واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية التي شهدتها، كينيا، على الإطلاق.

وباشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، ولجنة التنظيم المحلية، في تطبيق الإجراءات المتعلقة ببيع التذاكر، في وقت يستعد فيه عشاق كرة القدم في العاصمة لمتابعة الحدث المرتقب.

وتقام البطولة في الفترة الممتدة بين 2 و30 أغسطس/آب، وتخصص حصريا للاعبين الذين ينشطون في دورياتهم المحلية، مما يتيح الفرصة للمواهب المحلية للتألق على الساحة القارية.

ستجرى مباريات البطولة في عدد من الملاعب عبر، كينيا، تنزانيا وأوغندا، في خطوة تعكس قدرة منطقة شرق إفريقيا المتنامية على تنظيم بطولات كبرى، كما تعد اختبارا مهما قبل استضافة كأس أمم إفريقيا.

ومن المنتظر أن تصل بقية منتخبات المجموعة الأولى تباعا، حيث يتوقع وصول، زامبيا، إلى مدينة، نيروبي، غدا الثلاثاء، وبعدها يصل منتخبا أنغولا والكونغو الديمقراطية، يوم الخميس المقبل.

(د ب أ)