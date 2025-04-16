منتخب المغرب للناشئين يهزم كوت ديفوار ويتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا

المحمدية: تأهل منتخب المغرب للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التي يستضيفها على ملاعبه على حساب كوت ديفوار، مساء الثلاثاء.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بعد تألق الحارس المغربي شعيب بلعروش الذي أنقذ مرماه من فرصة محققة أمام المهاجم الإيفواري ألينو هايدارا.

كما ألغى حكم المباراة هدفا سجله المهاجم المغربي زياد باها في الدقيقة 66 بداعي التسلل.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بنتيجة 4 / 3 بفضل تألق حارس مرماه بلعروش الذي حصل على جائزة رجل المباراة.

وسيلتقي المنتخب المغربي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل مع مالي التي فازت على بوركينا فاسو بنتيجة 2 / صفر في وقت سابق الثلاثاء.

أما منتخب كوت ديفوار فسيلاقي بوركينا فاسو في مباراة الميدالية البرونزية، يوم الجمعة.

يذكر أن 10 منتخبات تأهلت من هذه البطولة لنهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، وهي المغرب وكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي وأوغندا ومصر وتونس والسنغال وزامبيا وجنوب أفريقيا.

(د ب أ)