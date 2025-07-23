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منتخب المغرب يتأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات

منذ ساعة واحدة

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إسطنبول: بلغ المنتخب المغربي نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات، للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على نظيره الغاني بركلات الترجيح 4-2، الثلاثاء، على ملعب المجمع الرياضي أمير مولاي عبد الله بالرباط، في نصف النهائي.

انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين لم يشهد أي جديد في النتيجة، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح أصحاب الأرض.

تقدمت سيدات غانا في البداية بهدف دون رد، حيث افتتحت ستيلا نياميكي باب التسجيل في الدقيقة 26، من متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيسر بعد تصدي من الحارسة خديجة الرميشي لرأسية قوية.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب المغربي بقوة وظهر بصورة أفضل، وتمكنت سكينة أوزراوي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 بتسديدة قوية بيسراها من داخل منطقة الجزاء، أعادت الأمل للمنتخب المغربي.

وجاء الحسم عبر ركلات الترجيح، حيث تألقت الحارسة خديجة الرميشي بالتصدي لركلتين، وسجلت اللاعبات المغربيات بثقة، ليخطف المنتخب بطاقة العبور إلى النهائي، حيث سيلاقي منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة الرباط.

(الأناضول)

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  1. يقول M. Daoud:
    يوليو 23, 2025 الساعة 7:16 ص

    لماذا لا تغطوا اخبار بطولة أوروبا للسيدات ؟!

    رد

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