منتخب المغرب يتوج بلقب كأس إفريقيا تحت 17 سنة للمرة الأولى- (فيديو)

المحمدية- المغرب: حقق منتخب المغرب للناشئين، إنجازا تاريخيا، بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة لكرة القدم، للمرة الأولى، بفوزه على مالي 4-2 بركلات الترجيح، السبت، على ملعب “البشير”، بمدينة المحمدية، في النهائي.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك على مدار أحداث اللقاء، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي شهدت تألق الحارس شعيب بلعروش، الذي تصدى لركلتين حاسمتين.

ونجح “أسود الأطلس”، في تعويض إخفاقهم في النسخة القارية الماضية التي أقيمت في الجزائر 2023، بعدما خسر في النهائي أمام السنغال بهدفين لهدف على ملعب “نيلسون مانديلا” بالعاصمة الجزائر.

ويذكر أن المنتخب المغربي نجح في بلوغ المباراة النهائية بعد الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار في نصف النهائي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف، فيما تجاوزت مالي بوركينا فاسو بهدفين دون رد.

وذهب المركز الثالث في البطولة إلى المنتخب الإيفواري، الذي تغلب، الجمعة، على نظيره منتخب بوركينافاسو بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

(الأناضول)