منتخب المغرب يجد ضالته في إيطاليا وهولندا

لندن- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية، عن اقتراب المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الكراكي، من حل إشكالية النقص العددي الملموس في مركز الظهير الأيسر، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر لضم مدافع منتخب شباب هولندا ونادي روما إلى قائمة أسود أطلس بداية من معسكر يونيو/ حزيران المقبل، والإشارة إلى اليافع العشريني أنس صلاح الدين، الذي يتطلع لحجز مكانه في التشكيل الأساسي لذئاب العاصمة الإيطالية.

وبعد قرابة العام على إغلاق ملف الظهير المغربي الأصل- الهولندي الهوية والمولد في وسائل الإعلام المغربية، على خلفية تصعيده إلى منتخب الطواحين البرتقالية لأقل من 23 عاما في فصل الصيف الماضي، نقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية عن منصة “المنتخب”، أن الركراكي استكمل جولته الأوروبية الحالية بزيارة هولندا بعد انتهاء مهمته في إيطاليا الأسبوع الماضي، وذلك لمناقشة المستقبل الدولي لظهير روما مع وكيل أعماله.

ووفقا لنفس المصدر، فإن المدرب الأربعيني اجتمع بالفعل مع وكيل صلاح الدين، وهو محمد سينوح -شقيق حامي عرين الأسود السابق خالد سينوح- وكان ذلك بهدف إقناع موكله بارتداء قميص منتخب الآباء والأجداد على المستوى الدولي في الاستحقاقات القادمة، إلى جانب مناقشة أوضاع عدد من اللاعبين المحترفين في هولندا، خصوصا الأسماء المحتمل رؤيتها مع رابع مونديال قطر 2022، على المدى القريب أو المتوسط، أبرزهم مدافع أوتريخت سفيان الكرواني، المطلوب بقوة من قبل آيندهوفن، بعد تألقه اللافت مع فريقه هذا الموسم.

كما ربطت المنصة بين الاتجاه الصعودي الواضح في مسيرة صلاح الدين الاحترافية، خاصة بعد ظهوره في 32 مباراة في مختلف مسابقات هذا الموسم -خرج منها بهدفين وخمس تمريرات حاسمة- مع ناديه الحالي الإيطالي وفريقه السابق تيفنتي الهولندي في النصف الأول للموسم، وبين متابعة واهتمام الركراكي باللاعب، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه المنتخب ما وُصف بـ”نقص في الاختيارات” في مركز الظهير الأيسر منذ فترة ليست بالقصيرة، ونفس الأمر بالنسبة لمدافع أوتريخت، الذي كان معتادا على ارتداء قميص الأسود في فترة المدرب السابق وحيد خاليلوزيتش، هو الآخر تمكن من تسجيل هدفين وصناعة ثمانية، ما يبرز جدارتهما للمنتخب.

وفي تحديث جديد لهذه الرواية، قالت منصة “Win Win” الرياضية نقلا عن مصدر مقرب من وكيل أعمال صلاح الدين، إنه أبلغ أفضل مدرب في القارة السمراء العام قبل الماضي، بموافقته على ذهاب صاحب الـ21 عاما إلى مشروع المغرب الطموح قبل استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 وخوض نهائيات كأس العالم الصيف القادم، وحدث ذلك فيما وُصف بـ”اللقاء المثمر” الذي جمعهما في عاصمة الأراضي المنخفضة، ما يعني أن انضمامه إلى منتخب الوالد والوالدة بات مسألة وقت، وهو ما يريده الركراكي لرفع حدة المنافسة على هذا المركز في المرحلة القادمة مع مواطنه أدم أزنو، الذي يقضي النصف الثاني لهذا الموسم مع بلد الوليد الإسباني، على سبيل الإعارة من ناديه بايرن ميونخ الألماني.