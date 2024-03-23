منتخب المغرب يفوز على أنغولا وديا

الرباط: فاز منتخب المغرب لكرة القدم على ضيفه منتخب أنجولا 1 / صفر في المباراة الودية التي جمعتهما ليلة أمس الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز لديفيد كارمو، لاعب منتخب أنجولا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

ويستعد منتخب المغرب لاستكمال مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتواجد في المجموعة الخامسة مع منتخبات زامبيا والنيجر وتنزانيا والكونغو.

كما يستعد منتخب أنجولا لاستكمال مشواره في ذات التصفيات، حيث يتواجد في المجوعة الرابعة مع منتخبات الكاميرون والرأس الأخضر وليبيا وموريشيوس وإيسواتيني (سوازيلاند سابقا).

(د ب أ)