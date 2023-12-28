منتخب المغرب يكشف عن قائمته في أمم إفريقيا 2023

الرباط: كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة فريقه المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقررة بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وضمت قائمة المنتخب المغربي 27 لاعبا سوف يدافعون عن ألوان منتخب (أسود الأطلس) في البطولة القارية، التي تقام في الفترة من 13 كانون الثاني/يناير حتى 11 شباط/فبراير 2024 .

وجاءت قائمة منتخب المغرب، حسبما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، نايف أكرد، رومان سايس، يونس عبد الحميد، شادي رياض، عبد الكبير أبقار، محمد الشيبي.

خط الوسط: أمير ريتشاردسون، سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، سليم أملاح، بلال الخنوس، عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، أمين حارث.

خط الهجوم: حكيم زياش، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، طارق تيسودالي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية برفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ويحلم منتخب المغرب، الذي بات أول فريق عربي وإفريقي يبلغ الدور قبل النهائي بنهائيات كأس العالم في قطر 2022، بالتتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن توج بها عام 1976 على الأراضي الإثيوبية.

(د ب أ)