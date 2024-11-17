منتخب فرنسا ينتزع صدارة مجموعته في دوري أمم أوروبا بفوز ثأري على إيطاليا

ميلانو: انتزع منتخب فرنسا صدارة مجموعته في دوري أمم أوروبا لكرة القدم بالفوز 3 / 1 على مضيفه إيطاليا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، اليوم الأحد.

تقدم منتخب فرنسا بهدفين سجلهما أدريان رابيو وجوليلمو فيكاريو حارس مرمى إيطاليا بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 3 و33 .

وقلص المنتخب الإيطالي الفارق سريعا بهدف أندريا كامبياسو في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني أضاف رابيو الهدف الثاني له والثالث لفرنسا في الدقيقة 65.

ورد منتخب فرنسا بهذا الفوز اعتباره من الخسارة أمام إيطاليا في المباراة الأولى بنفس النتيجة 1 / 3 في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس يوم 6 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتساوى الفريقان بذلك برصيد 13 نقطة، وضمنا سويا التأهل لدور الثمانية قبل هذه المواجهة، ولكن المنتخب الفرنسي انتزع صدارة المجموعة في نهاية المشوار.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، خسر المنتخب البلجيكي أمام نظيره الإسرائيلي بهدف ليتساوى الفريقان برصيد أربع نقاط.

ولكن تفوق المنتخب البلجيكي بفارق الأهداف ليحتل المركز الثالث، بينما هبط نظيره الإسرائيلي للمستوى الثاني بتذيله ترتيب المجموعة.

(د ب أ)