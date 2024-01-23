منتخب فلسطين يبحث عن تأهل “تاريخي” في كأس آسيا

الدوحة- “القدس العربي”:

سيكون المنتخب الفلسطيني على موعد مع التاريخ، إذا نجح بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023 لأول مرة في تاريخه، عندما يواجه مساء اليوم، نظيره منتخب هونغ كونغ برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

قبل انطلاقة البطولة، كانت غالبية التوقعات تشير إلى أن المشاركة الثالثة لمنتخب فلسطين في النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا، لن تكون كسابقتيها في نسختي 2015 و2019، بفضل امتلاكه مجموعة من النجوم اللامعين محلياً وعالمياً، وبفضل المستويات الكبيرة التي يقدمها مؤخراً.

المحطة الأخيرة: فلسطين× هونغ كونغ

مواجهة أخيرة متبقية، تفصل المنتخب “الفدائي” عن التأهل التاريخي، حينما يلاقي نظيره هونغ كونغ، على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة.

الانتصار ولا شيء غيره، هو الخيار الوحيد المتبقي أمام المنتخب الفلسطيني، وهو ما أكده المدير الفني مكرم دبوب في المؤتمر الصحافي عندما قال: “لا بديل لنا عن الفوز على هونغ كونغ”.

التأهل… بشرط!

دبوب أشار أيضاً إلى أن لاعبيه قادرون على الفوز والتأهل، شرط أن يلعبوا بنفس المستوى الذي ظهروا به في الشوط الثاني أمام الإمارات.

هذا كله يعتمد على مواصلة التحسن، الذي أظهره الفدائيون خلال مشوارهم إلى الآن في كأس آسيا- قطر 2023، فمن الهزيمة الثقيلة أمام إيران بأربعة أهداف لهدف، انتفضوا في ثاني اللقاءت أمام الإمارات، وتمكنوا من تقديم أداء استثنائي وكبير، أحرج المنتخب الإماراتي الذي ظهر بمظهر المتواضع والعاجز، أمام المد الهجومي الكاسح لنجوم “الفدائي.

لكن هذا التفوق اصطدم بتألق الحارس الإماراتي خالد عيسى، الذي تصدى لجملة من الفرص الخطيرة، ليخرج منتخبنا بنقطة يتيمة من اللقاء، ويحل ثالثاً في مجموعته.

المركز الثاني ممكن… لكن حساباته معقدة

كل ما يحتاجه المنتخب الفلسطيني الآن، هو الانتصار بهدف على الأقل، لضمان التأهل كواحد من أفضل أربع منتخبات حققت المركز الثالث في مجموعاتها، لكن ثمة حسابات أخرى قد تقود “الفدائي” لاحتلال المركز الثاني من الإمارات.

من هذه السيناريوهات، أن ينتصر الفدائي على هونغ كونغ بثلاثة أهداف نظيفة، مقابل خسارة الإمارات من إيران بهدفين دون رد على الأقل، وبذلك من الممكن أن يتساوى المنتخبان الفلسطيني والإماراتي بفارق الأهداف إلى جانب المواجهة المباشرة، ليحتكما حينها إلى اللعب النظيف الذي يخدم منتخب فلسطين في هذه الحالة، نظراً لحالة الطرد بالبطاقة الحمراء، التي تعرض لها المدافع الإماراتي خلال احتكاكه مع عدي الدباغ في المباراة الماضية.

عن “الفدائي”

يتواجد منتخب فلسطين في المركز 99 عالمياً حسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمنتخبات الوطنية، وفي المركز السابع عشر على مستوى المنتخبات الآسيوية.

ويضم “الفدائي” في صفوفه نخبة من اللاعبين، أبرزهم عدي الدباغ ومحمد صالح ومحمود أبو وردة وكاميلو سالدانا وزيد القنبر ورامي حمادة والقائد مصعب البطاط، وغيرهم من النجوم في مختلف المراكز.

هذا ويفتقد “الفدائي” لخدمات نجم وسط الميدان وصانع الألعاب عطاء جابر، حيث سيغيب عن مواجهة هونغ كونغ بداعي الإصابة.

عن هونغ كونغ

منتخب “التنانين” يحل في المركز 150 عالمياً حسب تصنيف “الفيفا”، لكنه يعد من المنتخبات الآخذة بالتطور بشكل ملحوظ، بفضل مدربهم النرويجي “يورن أندرسن”، صاحب الخبرة التدريبية الكبيرة، والذي استلم منصبه عام 2021.

كما يضم منتخب هونغ كونغ مجموعة من اللاعبين المهمين، أبرزهم القائد “وانج يانغ” البالغ من العمر 40 عاماً، الذي خاض 71 مباراة دولية، لينجح في الوصول مع بلاده إلى النهائيات الآسيوية للمرة الأولى منذ عام 1968، إلى جانب المهاجم ذي الأصول البرازيلية “إيفرتون كامارغو” المنضم للمنتخب في أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم.