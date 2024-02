منتخب فلسطين يحظي باستقبال شعبي حاشد في جنوب أفريقيا- (فيديو وصور)

لندن- “القدس العربي”:

حظي منتخب فلسطين باستقبال حاشد لدى وصوله يوم الخميس، إلى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، لإجراء لقاءين ودييْن بمناسبة ذكرى تحرر الرئيس الراحل نيلسون مانديلا من السجن، وأيضا بعد الأصداء الواسعة حول القضية التي رفعتها هذه الدولة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.

وكان في استقبال البعثة الفلسطينية لدى وصولها إلى مطار كيب تاون، حشد غفير من الجنوب أفريقيين الذي هتفوا بالحرية لفلسطين وغزة، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية والجنوب أفريقية.

South Africa welcome the Palestinian national football team at Cape Town airport😢❤️ pic.twitter.com/dm0NaKzmGN

— Shareefa Energy (@ShareefaEnergy) February 8, 2024