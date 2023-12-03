منتخب فلسطين يعسكر في الجزائر تحضيرا لأمم آسيا

الجزائر: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، استضافة المنتخب الوطني الفلسطيني في معسكر تحضيري من 12 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استعدادا لمشاركته في بطولة كأس آسيا للأمم- قطر 2024.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “يسر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإعلان عن استضافة الجزائر للمنتخب الوطني الفلسطيني الشقيق، لإقامة معسكر تحضيري من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، تحسبا لمشاركته في كأس آسيا للأمم، قطر 2024”.

ويُنظم كأس آسيا 2024 من 12 يناير/ كانون الثاني إلى 10 فبراير/ شباط 2024.

وأوضح البيان أن الاتحاد الجزائري اختار مدينة عنابة (شمال شرق) “لاحتضان المعسكر التحضيري لأشقائنا الفلسطينيين”.

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الاتحاد الجزائري في بيان استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات بطولتي كأس العالم وآسيا، و”التكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية”.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب تقدم بطلب رسمي إلى الجزائر، من أجل استضافة مباريات منتخب بلاده في التصفيات؛ بسبب الوضع في الأراضي الفلسطينية.

(الأناضول)