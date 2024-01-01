منتخب فلسطين ينهي معسكرا تدريبيا في السعودية ويسافر إلى قطر للمشاركة في كأس آسيا

رام الله- “القدس العربي”:

أنهى المنتخب الفلسطيني معسكره التدريبي الذي أقامه في مدينة أبها السعودية، اليوم الإثنين، والذي استمر على مدار 10 أيام، ضمن فترة التحضير لكأس آسيا- قطر 2023.

وتنطلق منافسات البطولة القارية في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتستمر حتى 10 شباط/ فبراير القادم.

وخلال المعسكر، التحق بالبعثة الفلسطينية حارس المرمى الأساسي رامي حمادة، والمهاجم علاء الدين حسن، في انتظار التحاق اللاعبين المحترفين بصفوف المنتخب “الفدائي” خلال الأيام القادمة.

وكان المنتخب الفلسطيني قد أقام معسكرا تدريبيا في الجزائر الشهر الماضي، تخلله إقامة مباراتين، حيث تعادل مع الأولمبي الجزائري بهدف لمثله، وفاز على فريق اتحاد عنابة بثلاثة أهداف لهدفين، بتشكيلة من اللاعبين المحليين الفلسطينيين.

ويحط “الفدائي” رحاله، غدا الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تعول الجماهير الفلسطينية على منتخب بلادها كثيراً من أجل تحقيق نتائج مرضية في بطولة كأس آسيا، خاصة وأنه الظهور الثالث بعد نسختي أستراليا 2015، والإمارات 2019، وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي تسبب في توقف المسابقات الكروية المحلية.