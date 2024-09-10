منتخب قطر يتعادل مع كوريا الشمالية 2/2 في تصفيات كأس العالم 2026

لاوس: فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخبي قطر ومضيفه كوريا الشمالية التي أقيمت في لاوس ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

تغيرت نتيجة المباراة أكثر من مرة، حيث تقدم منتخب كوريا الشمالية بهدف ري إيل سونج في الدقيقة 19.

وأدرك أكرم عفيف نجم منتخب قطر هدف التعادل في الدقيقة 31 من ركلة جزاء ضد كوك تشول يانج قائد كوريا الشمالية الذي حصل على بطاقة حمراء.

وأضاف المعز علي الهدف الثاني للعنابي في الدقيقة 44.

ورغم النقص العددي سجل منتخب كوريا الشمالية هدف التعادل بركلة حرة سددها كانج كوك تشول في الدقيقة 52 بعد تسديدة قوية سكنت المقص الأيمن.

وفي الدقيقة 57 قرر حكم اللقاء إيقاف المباراة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على أرض الملعب.

وبعد دقائق تم استئناف اللعب لكن المنتخبين خرجا بنقطة واحدة رغم امتداد اللقاء لأكثر من عشر دقائق وقت بدل ضائع.

بهذا التعادل حقق منتخب قطر أول نقطة في مشواره بالتصفيات بعد خسارته في الجولة الأولى أمام ضيفه الإماراتي بنتيجة 1/3.

كما حقق منتخب كوريا الشمالية أول نقطة أيضا بعد خسارته بهدف في الجولة الأولى أمام أوزبكستان.

(د ب أ)