منتخب قطر يستعيد توازنه في تصفيات المونديال

إسطنبول: استعاد منتخب قطر توازنه في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة الأولى على ضيفه القرغيزي بثلاثة أهداف لهدف، الخميس، في إطار الجولة الثالثة للمنافسات.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب “العنابي”، بطل آسيا، رصيده إلى 4 نقاط متقدما إلى المركز الرابع، بعد خسارته على أرضه أمام الإمارات، وتعادله خارج أرضه أمام كوريا الشمالية، بينما تلقى الضيف خسارته الثالثة بالتصفيات ليتذيل جدول الترتيب بدون نقاط.

وافتتح المعز علي، التسجيل لصالح قطر في الدقيقة 39 وأضاف تاميرلان كوزوباييف، مدافع المنتخب القرغيزي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 63.

وقلص أليماردون شوكوروف، الفارق لمنتخب قيرغيزستان في الدقيقة 76، قبل أن يضيف إبراهيم الحسن، الهدف الثالث لصالح قطر بعدها بخمس دقائق.

وفي نفس المجموعة، تعادل المنتخب الأوزباكستاني مع ضيفه الإيراني بدون أهداف، ليتقاسما الصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهما، كما تعادلت الإمارات مع ضيفتها كوريا الشمالية 1-1.

وفي المجموعة الثانية، تلقى المنتخب الأردني خسارة مؤلمة على ملعبه أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، وحققت عُمان فوزها الأول على حساب الكويت بنتيجة 4-0، كما فاز العراق على فلسطين بهدف دون رد.

ويتصدر المنتخب الكوري جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن العراق الوصيف، بينما يأتي الأردن ثالثا برصيد 4 نقاط، وعمان (3 نقاط)، والكويت (نقطتين)، وفلسطين (نقطة واحدة).

وفي المجموعة الثالثة، واصلت اليابان سلسلة انتصاراتها المتتالية، بعد فوزها على السعودية في عقر دارها بهدفين دون رد، سجلهما دايشي كامادا وكوكي أوغاوا في الدقيقتين 14 و81، وحقق منتخب أستراليا فوزه الأول بالتغلب على الصين بنتيجة 3-1، وتعادلت البحرين وإندونيسيا بهدفين لكل منهما.

وتتصدر اليابان جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، تليها أستراليا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن السعودية والبحرين في المركزين الثالث والرابع، وإندونيسيا (3 نقاط) خامسا، والصين سادسا بدون أي نقاط.

(الأناضول)