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منتخب كندا يهزم فنزويلا بركلات الترجيح ويصعد لقبل نهائي كوبا أمريكا

منذ 54 دقيقة

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واشنطن: تأهل منتخب كندا إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، المقامة حاليا بأمريكا، عقب فوزه على منتخب فنزويلا 4 / 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (صباح السبت بتوقيت غرينتش) ضمن منافسات دور الثمانية للمسابقة.

وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة التي جرت على ملعب (أيه تي أند تي)، انتهى بالتعادل 1 / 1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب كندا.

وتقدم منتخب كندا بهدف سجله جاكوب شافلبيرغ في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل منتخب فنزويلا عن طريق سالمون روندون في الدقيقة 65.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكندي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره الأرجنتيني، الذي تغلب على منتخب الإكوادور 4 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتهما في دور الثمانية بالتعادل 1/1.

وتأهل منتخب كندا لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بفارق خمس نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني.

فيما تأهل منتخب فنزويلا لهذا الدور عقب احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط.

(د ب أ)

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