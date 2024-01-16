منتخب مالي يقهر جنوب إفريقيا بثنائية في كأس الأمم

أبيدجان: أسقط منتخب مالي نظيره الجنوب الإفريقي وفاز عليه بنتيجة 2 / صفر مساء الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

سجل هاماري تراوري ولاسينا سينايوكو هدفي المباراة في الدقيقتين 60 و66 . وكان بيرسي تاو نجم منتخب جنوب أفريقيا أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وحقق منتخب مالي أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الخامسة متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب ناميبيا الذي فاز على تونس 1 / صفر في وقت سابق الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية سيلعب منتخب مالي أمام تونس يوم السبت المقبل، بينما سيلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وناميبيا يوم الأحد.

بدأ منتخب مالي المحاولات الهجومية في الدقيقة التاسعة عبر نجم الوسط أمادو هايدرا بتسديدة بعيدة المدى أمسكها رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا.

وكان دوجوي ديارا حارس مرمى مالي يقظا في التعامل مع اختبار أول تعرض له في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 18 أقرت حكم تقنية الفيديو المساعد بوجود ركلة جزاء ضد سيكون نيكاتي مدافع مالي، إلا أن بيرسي تاو نجم جنوب أفريقيا سدد الكرة بغرابة شديدة فوق العارضة.

وتحول اللقاء إلى مواجهة ثنائية بين تاو وديارا حارس مرمى مالي الذي أنقذ مرماه من ثلاث محاولات أمام نجم جنوب أفريقيا.

ووسط سيطرة شبه تامة للأولاد وصل منتخب مالي إلى مرمى جنوب أفريقيا مرتين الأولى برأسية ضعيفة أمارا تراوري أمسكها الحارس ويليامز بسهولة.

وسدد لاعب وسط جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا كرة بعيدة المدى أمسكها الحارس المالي بثبات.

وفي الوقت بدل الضائع ارتبك دفاع جنوب أفريقيا أمام سينايوكو مهاجم مالي الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في جسد الحارس لتضيع على “النسور” فرصة هدف مؤكد.

وظهر منتخب مالي بوجه مغاير تماما في الشوط الثاني حيث اقترب كثيرا من مرمى جنوب أفريقيا بمحاولات بدأها سيكو كوايتا بتسديدة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 49 أهدر أمادو هايدرا فرصة مؤكدة أمام المرمى الحالي بعدها سدد كاموري دومبيا كرة فوق العارضة في الدقيقة 56.

وبعد أربع دقائق سدد كاموري دومبيا ركلة حرة أبعدها ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا بصعوبة بمساعدة العارضة لكن الكرة ارتدت أمام هاماري تراوري قائد مالي ليكملها في الشباك.

وحاول منتخب “الأولاد” إدراك التعادل بتسديدة لاعب الوسط موريبا فوق العارضة إلا أن سينايوكو مهاجم منتخب مالي قضى على آمال المنافس تماما بهز الشباك مجددا ليتقدم منتخب مالي بهدف ثان بعد مرور ست دقائق.

ارتبك منتخب جنوب أفريقيا بينما حاول منافسه تسجيل هدف ثالث بتسديدة دومبيا لكنها ذهبت في أحضان الحارس في الدقيقة 71.

استسلم منتخب جنوب أفريقيا مع مرور الوقت ولم يبد أي رد فعل لتقليص الفارق بينما سدد هايدرا كرة قوية بجوار القائم في الدقيقة 85.

احتسب الحكم المصري محمد عادل أربع دقائق وقتا بدل ضائع، سدد خلالها بوبكر كامارا لاعب مالي الذي شارك بديلا في الشوط الثاني كرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 94 سدد لاعب الوسط موكوينا ركلة حرة بقوة لكن القائم تصدى للكرة ليحرم جنوب أفريقيا من إحراز هدف شرفي.

(د ب أ)