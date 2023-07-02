منتخب مصر لكرة القدم يبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب

بلغ منتخب مصر للشباب نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، السبت، عقب فوزه على نظيره الغابوني بهدفين دون رد، في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وانتظر “الفراعنة” حتى الدقيقة 82 لكي يقتنصوا هدف الأسبقية الذي جاء من كرة مررها محمد سعد إلى محمود صابر ليضعها الأخير في الشباك.

ومع الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع أمن أسامة فيصل النتيجة بهدف ثان سجله من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية “الفار”.

وتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة بـ 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل.

ولحساب نفس المجموعة تغلب منتخب مالي على النيجر بهدفين نظيفين وحجز المقعد الثاني إلى الدور القادم بعدما أصبح في رصيده 6 نقاط، بينما تجمد رصيد النيجر عند 4 نقاط في المركز الثالث، وأخيرا الغابون بدون أي نقطة.

(الأناضول)