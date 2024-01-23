منتخب موريتانيا يفجر مفاجأة جديدة بأمم إفريقيا بإقصاء الجزائر والتأهل لدور الـ16

أبيدجان: فجر منتخب موريتانيا مفاجأة كبيرة وتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه برفقة منتخبي بوركينا فاسو وأنجولا، بينما ودع المنتخب الجزائري منافسات البطولة بشكل رسمي.

فعلى ملعب السلام، تغلب المنتخب الموريتاني على نظيره الجزائري 1 / صفر.

ويدين المنتخب الموريتاني بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد ديلاهي يالي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 .

وحصد المنتخب الموريتاني أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين في المركز الرابع.

وبات المنتخب الموريتاني ثاني منتخب يتأهل من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست، بعد منتخب غينيا الذي تأهل في وقت سابق أمس الثلاثاء .

وعلى ملعب شارليس كونان باني، ضمن المنتخب الأنجولي التأهل لدور الـ16 متصدرا للمجموعة بعد فوزه 2 / صفر على منتخب بوركينا فاسو، الذي تأهل هو الآخر كوصيف المجموعة.

وتقدم المنتخب الأنجولي بهدف أحرزه كريستوفر مابولولو في الدقيقة 36 وأضاف زيني كاباكا الهدف الثاني للمنتخب الأنجولي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الأنجولي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند أربع نقاط في المركز الثاني.

(د ب أ)