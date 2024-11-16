منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا

أمستردام: لحق منتخب هولندا بركب المتأهلين لدور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه المجر بنتيجة 4 / صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة للمستوى الأول، مساء السبت.

توقفت المباراة التي أقيمت في ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة أمستردام بعد مرور سبع دقائق فقط بسبب تدخل الإسعاف لإنقاذ أحد المصابين على مقاعد بدلاء المجر، واستؤنف اللعب بعد توقف دام عشر دقائق.

وارتبك المنتخب المجري نسبيا بعد هذا الحادث، واستغل نظيره الهولندي الفرصة لينهي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما فوت فيجورست وكودي جاكبو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 21 و12+45.

وفي الشوط الثاني عزز منتخب هولندا تفوقه بهدف ثالث سجله دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان الإيطالي في الدقيقة 64.

واختتم تيون كوبمينيرز رباعية الطواحين في الدقيقة 85، لينتزع المنتخب الهولندي بطاقة التأهل الثانية من المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلفه المجر بخمس نقاط في المركز الثالث، ليخوض مرحلة الإقصائيات للنجاة من شبح الهبوط للمستوى الثاني.

ويعتلي منتخب ألمانيا الصدارة برصيد 13 نقطة بعد فوز كاسح على البوسنة بنتيجة 7 / صفر في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

وبات المنتخب الهولندي سادس المتأهلين لدور الثمانية رفقة البرتغال من المجموعة الأولى، إيطاليا وفرنسا من المجموعة الثانية، وإسبانيا حامل اللقب وبطل أوروبا من المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية في شهر مارس/آذار 2025 بنظام مباراتي الذهاب والإياب، وستقام قرعة هذا الدور يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

(د ب أ)