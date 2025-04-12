منتدى أنطاليا يجمع العرب والعالم: حراك دبلوماسي واسع ونصرة لغزة

أنطاليا: تحول منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق الجمعة في تركيا، إلى نافذة رحبة أمام الدول العربية لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع المحيط الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعم قطاع غزة بمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.

وشهد المنتدى لقاءات مكثفة بين مسؤولي الدول العربية المشاركين ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى استضافة اجتماع عربي إسلامي داعم لغزة وآخر موسع بحضور أوروبي.

اجتماعان لدعم غزة

على هامش المنتدى، عقد اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة، التي تضم وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وقطر والأردن والبحرين وفلسطين والإمارات وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، إضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما عُقد اجتماع موسع للجنة ذاتها مع ممثلي روسيا والصين وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد الاجتماعان رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار بغزة، بحسب بيانات صادرة عن وزارات خارجية دول مشاركة، لا سيما مصر والسعودية وقطر والأردن.

لقاءت مكثفة

أيضا، شهد المنتدى لقاءات عربية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية، تناولت قضايا المنطقة وشواغلها، في ظل التصعيد القائم في المنطقتين العربية والإفريقية، وكذلك في أوكرانيا.

سوريا

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان.

كما التقى الشرع، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن.

ووفق بيان لوزارة الخارجية السورية، “جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا، ودعم دولة قطر لسوريا في مجال الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وجدد ابن عبد الرحمن، خلال الاجتماع، “دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار”.

كما عقد الشرع، لقاءات منفصلة مع كل من رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

قطر

أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال عبر منصة إكس قائلا: “خالص الشكر لكم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. يستمر العمل بين بلدينا بقيادتكم وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية المستمرة بين بلدينا بما يحقق الازدهار لشعبينا ويعزز السلم والأمن الإقليميين”.

السعودية

والتقى نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وزير الشؤون الخارجية التشادي، عبدالله صابر فضل، ووزير الخارجية في كرواتيا جوردان رادمان، ووزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش، بحسب بيانات منفصلة للخارجية السعودية عبر منصة إكس.

مصر

التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظراءه من رواندا وبوركينا فاسو وبنين وزامبيا والكونغو وغامبيا، حيث تبادلوا الرؤى بشأن قضايا إفريقية، بما في ذلك تطورات الأوضاع بالقارة، وفق بيانات منفصلة لوزارة الخارجية المصرية.

كما التقى عبد العاطي نظيره الكويتي عبد الله اليحيا، معربًا عن التطلع لتعزيز وتيرة التعاون بين البلدين.

وبحث أيضا مع نظيره التونسي محمد علي النفطي، والمبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، سبل دعم الجهود الأممية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة الليبية.

واجتمع كذلك مع رئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى، في لقاء تناول تطورات جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة والمفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

كما ناقش اللقاء، وفق بيان للخارجية المصرية، التحركات لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة مع الشركاء الدوليين، والتحضيرات الجارية لمؤتمر إعادة الإعمار الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مع تأكيد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

الأردن

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني.

كما حضر الوزير الأردني جلسة حوارية ضمن المنتدى بجانب مسؤولين من بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تركزت على السلام في الشرق الأوسط وحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

الجزائر

أجرى وزير الخارجية أحمد عطاف لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي منظمات دولية، وفق ما أفادت به الخارجية الجزائرية عبر منصة إكس.

ومن بين اللقاءات، اجتماع مع وزير خارجية تشاد عبد الله فضل، ووكيل وزارة الخارجية الإيرانية رئيس الوفد المشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي سعيد خطيب زادة، بخلاف المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

الكويت

أجرى وزير الخارجية عبد الله اليحيا لقاءات مع نظرائه من جورجيا ماكا بوتشوريشفيلي وتونس محمد علي النفطي، وفنزويلا إيبان إدواردو جيل بينتو.

كما التقى اليحيا، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، بحسب بيانات منفصلة لوزارة الخارجية الكويتية.

العراق

التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، نظيره الكرواتي غوردان رادمان، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنفط والقضايا الأمنية والدفاعية.

تونس

التقى وزير الخارجية محمد النطفي، عددا من نظرائه من “الدول الشقيقة والصديقة”، منهم الكويتي، عبد الله اليحيا، والمصري، بدر عبد العاطي، وبحث العلاقات الثنائية والزيارة المرتقبة لوزير خارجية مصر لتونس، بحسب بيانات منفصلة للخارجية التونسية.

اليمن

والتقى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، نظراءه الجزائري أحمد عطاف، والأذربيجاني جيهون بيراموف، والعراقي فؤاد حسين، والمصري بدر عبد العاطي، بحسب بيانات للخارجية اليمينية.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي “ADF2025″، والذي يُعقد بين الجمعة والأحد، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، ووزراء خارجية، وممثلي منظمات دولية.

ويُعقد المنتدى برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية، في مركز المؤتمرات بمنطقة “بيليك” في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

(الأناضول)