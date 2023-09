منح جائزة رافتو لحقوق الإنسان لـ”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين”

أوسلو: حازت منظمة “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين” الخميس جائزة رافتو لحقوق الإنسان، لجهودها للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وقالت مؤسسة رافتو: “لأكثر من ثلاثين عاماً، قامت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال وتوثيقها ومتابعتها، ومحاسبة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تبعاً لمبادىء حقوق الانسان العالمية”.

وأكد البيان أنه “منذ عام 1967، أدى الاحتلال العسكري الإسرائيلي طويل الأمد للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين من طفولتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية”.

The Rafto Prize 2023 is awarded to Defence for Children International-Palestine (DCIP) for their persistent work to defend and promote the rights of children living in the Occupied Palestinian Territory. #rafto2023 https://t.co/rhfs09G0st pic.twitter.com/L4ng9BrrO2

