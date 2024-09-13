منح لقب “حمار اليوم” للرئيس الأمريكي بايدن بسبب ارتدائه قبعة ترامب- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: منح معلقون أمريكيون جو بايدن لقب “حمار اليوم”بعد أن ارتدى الرئيس الأمريكي لفترة وجيزة قبعة حملة ترامب في محطة إطفاء في ولاية بنسلفانيا.

وقال شارلمان “ذا غود” في برنامجه “نادي الإفطار” إن “حمار اليوم الخميس 12 سبتمبر يذهب إلى الرئيس جو بايدن ” .

وكان بايدن يزور محطة إطفاء في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء، في الذكرى الثالثة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر ، عندما ارتدى لفترة وجيزة قبعة ترامب .

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أندرو بيتس إن بايدن تحدث عن وحدة البلاد بعد الهجمات، داعيا البلاد إلى العودة إلى هذه الوحدة. وكبادرة حسن نية، “أعطى بايدن قبعة لمؤيد لترامب الذي قال بعد ذلك إنه بنفس الروح، يجب على رئيس الولايات المتحدة أن يرتدي قبعة ترامب”.

وتعرض الرئيس لانتقادات بسبب ارتدائه القبعة لفترة وجيزة، عقب المناظرة الرئاسية التي جرت يوم الثلاثاء بين الرئيس السابق ترامب ونائبة الرئيس هاريس.

في برنامجه الإذاعي يوم الخميس، انتقد شارلمان بايدن لارتدائه القبعة، بالنظر إلى مدى قرب الانتخابات.

وقال “إن هذا السباق قد يتأرجح بفارق ضئيل للغاية من الأصوات، وهو ما لا يخدم مصلحة الديمقراطيين، لأن ترامب سوف يطعن في نتائج الانتخابات. ونحن نعلم هذا. فلا تتصرفوا وكأنكم متفاجئون عندما يحدث هذا”.

وأضاف في وقت لاحق أن الديمقراطيين يجب أن يشاركوا في هذه الانتخابات بمعدلات ضخمة مع العلم أن ترامب سينافس بهامش ضئيل، مضيفًا أن إظهار بايدن للحزبية أمر مشكوك فيه بالنظر إلى السباق المتقارب.

“أنت تصفه بأنه تهديد للديمقراطية. حسنًا، إذا كان يشكل تهديدًا للديمقراطية، فلماذا ترتدي ملابس تدعم ترشحه للرئاسة في عام 2024؟”، قال شارلمان.

وسارعت حملة ترامب إلى استغلال الحادث، فشكرت بايدن على دعمه وقالت إن أداء هاريس كان سيئًا للغاية في المناظرة لدرجة أن بايدن انضم إلى حملة ترامب.