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منح مهلة إضافة للمرشحين لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم

منذ ساعة واحدة

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الجزائر: أعلنت اللجنة الانتخابية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن منح مهلة استثنائية لمدة أسبوع أمام المرشحين لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي.

وترشح كل من قدور ضيف، رئيس نادي حاسي بحبح، ومزيان إيغيل، المدير الفني الوطني الأسبق، ووليد صادي، عضو مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، وعبد الكريم مدوار، رئيس رابطة دوري المحترفين، لمنصب الرئيس. كما يفترض أن يقدم كل مرشح قائمة بأسماء أعضاء المكتب التنفيذي.

وأبقت اللجنة على موعد 21 أيلول/ سبتمبر 2023، لإجراء الجمعية العمومية الانتخابية التي ستختار خليفة جهيد زفيزف، المستقيل منتصف تموز/يوليو الماضي، وأيضا أعضاء مكتبه.

(د ب أ)

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