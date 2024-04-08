مندوب المغرب بالأمم المتحدة: أزمة غزة “لا مثيل لها” على الإطلاق

الرباط: قال المندوب المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال، الإثنين، إن الأزمة في غزة “لا مثيل لها على الإطلاق”، وإن توسيع العملية العسكرية لتشمل رفح جنوبي القطاع أمر “غير مقبول”.
جاء ذلك في كلمة للمندوب خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية.
وأوضح أن هذه الأزمة (الحرب الإسرائيلية) مستمرة رغم الدعوات بضرورة وقف إطلاق.
ولفت إلى أن “العدوان الإسرائيلي على غزة خلف مقتل عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، والمئات من الموظفين العاملين في القطاع الإنساني منهم 196 في مجال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أكثر من 175 من الموظفين الأمميين، في خرق سافر للمواثيق الدولية والقيم الإنساني”.
وأضاف أن الأزمة في غزة “لا مثيل لها على الإطلاق” وأن بلاده تطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بإرسال المساعدات بكميات كافية.
وزاد أن المغرب ترفض كل التجاوزات الإسرائيلية والعقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد، مضيفا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة والأراضي الفلسطينية.
وتابع “التهديد الإسرائيلي بتوسيع العملية العسكرية لتشمل كافة أراضي قطاع غزة بما فيها رفح أمر غير مقبول، لأنه سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في القطاع”.
وتصر إسرائيل على اجتياح رفح (على الحدود مع مصر)، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها، وبزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”.
يذكر أن إسرائيل أجبرت خلال الحرب معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.
وتشن إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
(الأناضول)
إلى الواقع المر
ليست إيران هي التي دفعت بغزة إلى الهاوية كما ورد في تعليقك. أنت بهذا الكلام تعمل من أجل تبرئة الكيان من المذابح والمجازر التي يقترفها في حربه الهمجية ضد الفلسطينيين وتحاول إلصاقها بإيران.
سببُ كل ما يقع حاليا من قتل وتهجير وتدمير وحرب هو الاحتلال ورفضُ الدولة العبرية الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.أنت هنا كعادتك تقلب الأولويات يا الرفيق المعلوم..
رغم أن التعقيب موجه إلى معلق آخر… إلا أنني أرى أن وحدة الموضوع تبرر الخوض في النقاش. من منطلق أن الواقع الذي نعيشه منذ أكثر من ستة أشهر يعكس واقعيا نوعا من الاجرام السادي المكشوف…المؤيد بالتصريح والدعم والتسليح من طرف الدول الكبرى…والصمت المريب ممن تعود استعمال فلسطين كعنوان تجاري يعطي المكاسب بدون رأسمال حقيقي أو مساهمة فعلية…ونفس المنطلق يجعلنا نوحد الرؤى حول مختلف الجرائم التي ارتكبها الإستعمار والصهيونية..وفي مقدمتها ذبح الملايين من الشعب العراقي..وتدمير قدراته العلمية والاستراتيجية…وتصفية نوابغ العلماء الذين كانت إسرائيل تخشاهم أكثر من خشيتها من كل الدول العربية مجتمعة…؛ ومن شارك في جريمة تدمير واحتلال العراق…وحوله إلى مستوطنة لمليشيات الفساد والنهب والسلب..ونكل بالشرفاء من رجاله ومقاوميه..لايمكن أن يكون سندا لفلسطين وغزة… لأن أصل القضية واحد وأن تعددت التفاصيل والاحداث…ولا يصح إلا الصحيح..
بعض الدول العربية أنقذت الدول الأوروبية من الحصار الذي فرضته روسيا على الغاز.😔
هذه الدول الأوروبية هي التي تدعم الكيان الصهيوني بالسلاح الذي يقتل أطفال فلسطين.😔
أوقفوا صادرات الغاز إن كنتم صادقين.😔
نعم يا سي عبدالرحمن . الموفق المغربي الوحيد الذي يدعم بالافعال والاقوال والممارسات
ولكن يا سي عبد الرحمان المغربي لا يمكن تدعيم اسرائيل بالاقوال و الافعال في المحافل و التعاطف مع غزة اليس كذلك؟
إلى عبدالرحيم المغربي
مرة أخرى تسقط في نفس الخطيئة وترتكب ذات الذنب. يعني ما جرى ويجري في العراق، المسؤولة عنه هي إيران، أي أن أمريكا بريئة، في نظرك، مما حلَّ بهذا البلد. وليست هي التي غزت العراق ودمرته وحولته إلى دولة فاشلة. إيران هي التي فعلت ذلك. هائل يا رفيق.
أمريكا حين غزت العراق وأفغانستان كانت تخطط بغزوها لهاتين الدولتين الإسلاميتين، فرض حصار على إيران وتطويقها من جميع الجهات، والعمل من أجل إسقاط النظام الحاكم فيها الذي يرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني
لكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن واشنطن، وفشل الغزو في كل من العراق وأفغانستان، وهرب الأمريكان من البلدين، ثم أرسلا إليهما داعش وماعش وغيرهما. ولولا الدعم الإيراني، لكان العراق قد تحول إلى مجموعة من الإمارات التكفيرية تتقاتل بينها، وتقسم العراق إلى جزر متناحرة.
اليوم المقاومة العراقية تقصف أم الرشراش، وهذا هو الذي يفقسُ عزاء العرقيين المتعاطفين مع دولة الاحتلال، من منطلق الحقد على العرب والمسلمين. لا عزاء لهم.
مرة أخرى.. أرى أن المعلقين المغاربة ينتقدون
إيران.. وامريكا .. وإسرائيل… كلهم..
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ويعرفون أن أمريكا تعادي ايران .. وايران تعادي أمريكا..
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وأن الاثنين يعادون العرب..
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المسألة واضحة… ولا أوضح ..
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واتمنى من بعض المعلقين التخلي
عن تفسير انتقاد إيران كأنه حب في
أمريكا واسرائيل… هذا فهم بسبط للغاية..
ودفاع عن أيران غير موفق..
على المكشوف سيكون احسن .. 😀
لا يمكن للمرء أن يكون صديقا للفلسطينيين وصديقا للإسرائيليين في آن واحد
كيف يساعد هؤلاء فلسطينيين !!!؟؟؟
هذا ينطبق تماماً على من يتحالف مع فرنسا التي خلقت إسرائيل وقتلت الملايين من المسلمين.
كيف يمكن للمرء كراهية فرنسا التي قتلت حسب دعايتكم آلافا مضاعفة، و في نفس الوقت الكل ( نظاما و شعبا) يحلم الذهاب إليها حتى في قوارب الموت ؟!!!