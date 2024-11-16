مندوب تايوان في قمة آبيك يدعو بايدن لزيارة الجزيرة

ليما: – قال وفد تايوان في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما، إن مندوب تايوان في القمة (لين شين يي) التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، ودعاه لزيارة بلاده في المستقبل القريب.

ويُعدّ منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أحد الاجتماعات الدولية القليلة التي تشارك فيها تايوان والصين، لكن تايوان لا ترسل رئيسها، نظرا لاعتراضات الصين.

وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها إقليما تابعا لها، وليس لها الحق في العلاقات بين الدول.

وأضاف الوفد في بيان أن المندوب لين وجّه خلال اجتماع على هامش المنتدى الشكر لبايدن على مساهماته في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وتايوان على مدار السنوات الأربع الماضية، وجرى تبادل “حيوي” لوجهات النظر بينهما.

وقال البيان إن لين “وجه دعوة حارة لبايدن لزيارة تايوان في أي وقت يناسبه في المستقبل القريب”.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق عما إذا كان بايدن الذي سيغادر منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل يعتزم القيام بالزيارة.

وتُعدّ الولايات المتحدة أهمّ داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان، لكن واشنطن قطعت العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايبه عام 1979 لصالح بكين.

(رويترز)