رياض منصور: قتل المزيد من الفلسطينيين لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا.. 75 عاما من الخبرة درس كاف لمن يريد التعلم- (فيديو)

نيويورك: قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إن “إسرائيل ترتكب مجازر في غزة كل يوم”، مشددا على أن “القانون الدولي لا يمنح أي جهة حق ارتكاب المجازر”.

وأضاف منصور، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي: “منذ أكثر من 10 أيام وأنتم تشهدون ذلك: قتل عائلات بكاملها وقصف ملاجئ ومدارس ومستشفيات ومبان سكنية.. لقد سمعتم (إسرائيل) تطلب من الناس التوجه جنوب غزة ثم قصف الجنوب”.

وأردف “من غير المعقول أن البعض ما زال يتحدث عن حق الدفاع عن النفس لقوة احتلال أوضحت أنها تسعى إلى الانتقام الأعمى والتهجير القسري والإبادة لشعبنا”.

واجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمناقشة مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، وألقي باللوم فيه على إسرائيل.

وحذر المندوب الفلسطيني من أن “الناس يقتلون بينما نتحدث الآن وأن كارثة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة تتكشف في غزة على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون”.

وتابع قائلا: “مع ذلك، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير قادر على قول الشيء الوحيد المهم بالفعل: أوقفوا إراقة الدماء، وأكرر أوقفوا إراقة الدماء”.

واختتم منصور حديثه بالقول إن “قتل المزيد من الفلسطينيين لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا أبدا، 75 عاما من الخبرة كان يمكن أن تكون درسا كافيا لمن يريدون التعلم”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، نقلا عن متحدثها أشرف القدرة، إن “حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر والأعنف التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي المجرم داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيدا وما زالت 28 حالة حرجة إضافة إلى 314 إصابة بجراح مختلفة”.

وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة في عواصم عديدة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعوات إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

(الأناضول)