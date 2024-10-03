اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على لبنان

تامر هنداوي

القاهرة ـ «القدس العربي»: عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، في القاهرة، الخميس، بناء على دعوة العراق، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على لبنان، لمناقشة الوضع الإنساني هناك، وكيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين هناك.

قال مندوب لبنان السفير على الحلبي، إن الاعتداء الإسرائيلي على لبنان خلف أكثر من 2000 شهيد و10 آلاف مصاب.

وأضاف في كلمته، أن الاعتداء الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وخرقاً سافراً لقرارات مجلس الأمن.

ودعا إلى تفعيل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، مؤكدا موقف بلاده الرافض للحرب وتمسكه بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه.

وتابع: حذرنا مرارا من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على أمن واستقرار دول المنطقة والذي قد يدفع لإشعال حرب إقليمية».

وواصل: نحمل إسرائيل مسئولية تداعيات مواصلة التصعيد الراهن في لبنان، مؤكدًا أن الاعتداءات الإسرائيلية ترقى لجرائم حرب.

في حين، بين مندوب فلسطين مهند العكلوك، إننا نرى بوضوح مشروع إسرائيل لتغيير الشرق الأوسط والذي يشكل خطراً فادحا على الأمن القومي العربي بأكمله.

وأضاف أن إسرائيل قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية مازالت تسوق حقها المزعوم في الدفاع عن النفس.

ولفت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي تصف إسرائيل بقوة الاحتلال وتساءل كيف لقوة معتدية أن تتسلح بحق الدفاع عن النفس؟.

وتابع: الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يستجلب مقاومة كرد فعل مشروع على فعل غير مشروع، لافتا إلى أن هذا وصف محكمة العدل الدولية.

وتناول في كلمته عدد الضحايا الذي خلفه العدوان على قطاع غزة، وقال، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت وأصابت أكثر من 150 ألف مدني فلسطيني ودمرت البيوت والكنائس، مؤكد أن الشعب الفلسطيني لن ينهزم ولم ينته ولن يغادر أرضه.

وشدد على تضامن فلسطين قيادة وشعبا مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

فيما شدد مندوب العراق لدى الجامعة العربية، أحمد نايف الدليمي، على أن مساعدة لبنان في الكارثة الإنسانية الحالية تبقى أولوية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، خاصة في ضوء ما تسبب به من قتل وتشريد ليواجه أهل لبنان ظروفا معيشية قاسة.

عقد في القاهرة على مستوى المندوبين

وأضاف أن بلاده تدرك حجم المعاناة التي يعيشها لبنان، معربا عن تضامن بغداد واستعداده لتقديم المساعدات في أقرب وقت، لافتا إلى جهود حكومته عبر إقامة جسر جوى وإرسال قوافل مساعدات لإغاثة النازحين في سوريا.

ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بمسؤوليته لوقف العدوان وحماية المدنيين الأبرياء مؤكدا على ضرورة التنسيق بين كافة أطراف المعادلة الدولية لتوصيل المساعدات.

وشدد على ضرورة ألا يدفع العدوان على لبنان نحو تحييد الاهتمام بغزة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجامعة العربية.

وأكد نائب مندوب اليمن علي صالح مرسي، أن الاجتماع يأتي في دورة غير عادية لمناقشة تقديم المساعدات للجمهورية اللبنانية بخصوص النازحين واللاجئين وبشكل عاجل في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.

وتابع، أن الجامعة العربية تؤكد موقفها الثابت للجمهورية اليمنية المتضامن مع لبنان حكومة وشعبًا والإدانة الشديدة للعدوان الغاشم والمتصاعد، والدعم الكامل إلى لبنان في مواجه العدوان، وتحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير، والتحذير من تداعيات استمراره على لبنان، بما قد يؤدي غلى اشتعال حرب إقليمية شاملة.

وأكد أن العدوان على لبنان يهدد المنطقة بأسرها، وعلى ضرورة دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته بوقف العدوان، لافتًا إلى أن الاجتماع اليوم من اجل إعلان التأييد والتضامن وتقديم الدعم العاجل إلى لبنان إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.

كما أكد مندوب مصر السفير محمد مصطفى عرفي على الموقف المصري الداعم للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن القاهرة لن تدخر جهدا للعمل على تقديم هذا العون الإنساني للبنان.

وشدد في كلمته على حرص مصر العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب اللبناني، مؤكدا رفض بلاده لجميع الانتهاكات لسيادة لبنان، لافتا إلى أن مصر حذرت من انزلاق الأمور إلى مآلات خطيرة للغاية.

كذلك، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الجامعة العربية ودولها الأعضاء كل على حدة حذروا لشهور من مخاطر الحرب الإقليمية، التي لن يكون أي طرفٍ بمنأى عن تبعاتها، وإن الأمور باتت تقترب بشدة من اندلاع هذه الحرب في ظل غطرسة وتهور قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يصرون على إشعال الحرائق في المنطقة ولا يكتفون بالإجرام الذي مارسوه ويمارسونه في غزة، وإنما يريدون استنساخ السيناريو الوحشي ذاته في لبنان، متحصنين بعجزٍ عالمي عن ردع سلوكهم الإجرامي واجترائهم على كل القواعد القانونية والإنسانية والأخلاقية.

وأضاف أن الاعتداءات على لبنان وأهله واستعراضات البطش التي أسكرها غرور القوة لن تحقق الأمن لأي طرف بل هي تزرع بذور صراعات ممتدة، وكراهية متزايدة موضحا انه كان هناك سبيل دبلوماسي يمكن أن يُحقق أهداف جميع الأطراف ويجلب الهدوء للجبهة اللبنانية الإسرائيلية وفق القرار 1701 ولكن الاحتلال اختار سبيل الدم والقتل، عِوضاً عن طريق الحلول العقلانية التي تبدأ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، ونزعٍ لفتيل التصعيد في لبنان والمنطقة.

واعتبر أن سيناريوهات الاحتلال مكشوفة، وأغراضه معروفة وعلى الجميع الانتباه لها معتبرا أن السلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع الاستمساك بها مهما كانت الظروف حيث لن يعبر المجتمع اللبناني هذه الأزمة سوى بقوة نسيجه وتآزر مكوناته واستكمال مؤسساته.