مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يطالب على لسان المجموعة العربية بحماية المدنيين… والهلال الأحمر المصري يؤكد أن ليبيا ثاني أكثر دولة قدمت مساعدات لفلسطين 

طرابلس – «القدس العربي»: حذر مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، الطاهر السني، من أي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني من غزة، مؤكداً التصدي الجماعي إلى محاولات ترحيل الأزمة إلى دول الجوار، ومفاقمة قضية اللاجئين.

وطالب السني، الذي تحدث باسم المجموعة العربية والإسلامية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بحماية المدنيين وتوفير ممرات إنسانية آمنة تسمح لهم بالتنقل في القطاع والعودة لبيوتهم دون أن يتعرضوا لأي أذى، وذلك حسب قوانين الأمم المتحدة واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وأضاف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن التاريخ يسجل، وأن هذه المأساة الإنسانية ستبقى وصمة عار على جبين من شارك فيها ودعمها أو سكت عنها مهما تكن المبررات، متسائلاً: “كيف بالله يمكن أن يكون لمحتل حق الدفاع عن النفس؟ وأين حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه؟

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، جلسة عامة غير رسمية بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، بناء على طلب من السني، والبعثة الدائمة لجمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيساً لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين.

وفي هذا الصدد، نقل السني إدانة المجموعة العربية بأشد العبارات استهداف العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، والكوادر الطبية، وأطقم الإنقاذ والدفاع المدني والإسعاف، وتدين استهداف المرافق الإغاثية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وملاجئ الأونروا ومخيمات اللاجئين. كل ذلك انتهاك متعمد وصارخ للمعايير الأخلاقية والمعايير الدولية للقانون الدولي الإنساني، وتصل لجرائم حرب وإبادة جماعية.

وطالب السني بأخذ موقف إنساني واضح وحازم بالضغط على قوات الاحتلال، للالتزام بتنفيذ القرارات الدولية، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، وبشكل كاف ومستدام دون أي عائق، وإيقاف كل عمليات التهجير القسري.

في السياق نفسه، أكد إدانته لما يحدث في الضفة الغربية التي وصفها بالمنسية، التي تشهد تصعيداً في الهجمات الممنهجة والمتواصلة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المتطرفة، مشيراً في هذا الشأن إلى أنه لن تتوقف هذه الأعمال ما دامت قوات الاحتلال تسمع من البعض تبريرات لما ترتكبه من جرائم دون أي مساءلة.

وأكد السني على لسان المجموعة العربية، دعمها الثبات للشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات تهجيره القسري، والتصدي الجماعي إلى محاولات ترحيل الأزمة إلى دول الجوار، ومفاقمة قضية اللاجئين. وفي هذا الصدد، طالبت المجموعة العربية بحماية المدنيين وتوفير ممرات إنسانية آمنة تسمح لهم بالتنقل في القطاع والعودة لبيوتهم دون أن يتعرضوا لأي أذى، وذلك حسب قوانين الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وجدد تأكيده أنه لا يمكن اختزال ما يحدث في غزة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وللتذكير؛ هناك أكثر من 200 فلسطيني قتلوا قبل هذه الأحداث، وهناك أكثر من 300 طفل محتجز في السجون الاسرائيلية، ولم يتحدث أحد عنهم. وقال السني إن ما حدث هو نتيجة لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال والقهر والقمع وانسداد أفق الحل. لذا، فإن الحل العادل الوحيد والشامل والدائم، إن صدقت النوايا، هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

شعبياً وفي إطار مبادرات دعم القضية الفلسطينية نظمت في مدينة مصراتة الليبية، الجمعة، مباراة خيرية لكرة القدم داخل الصالات، وذلك لجمع التبرعات لأهالي قطاع غزة، بمشاركة نجوم ليبيا.

وقال منسق حراك “فلسطين قضيتي” إن “الحراك نظم مباراة خيرية في صالة المدينة الرياضية بمصراتة (شمال شرق العاصمة طرابلس)، وشارك فيها كل لاعبي المنتخب الوطني لكرة الصالات، وذلك لجمع التبرعات لأهالي قطاع غزة”. وأضاف العائب (منظم المباراة) أن “عائدات بيع التذاكر وقمصان اللاعبين سيتم جمعها بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي ـ فرع مصراتة، لتسيير قافلة مساعدات في الأيام القادمة إلى قطاع غزة، وذلك بعد إتمام عملية جمع التبرعات والمساعدات”.

وفي سياق المساعدات الإنسانية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري أن ليبيا ثاني أكبر دولة قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني بعد مصر.

وبين الهلال الأحمر المصري عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أن مصر قدمت حتى 14 نوفمبر الجاري 8991.38 طناً من المساعدات للشعب الفلسطيني، فيما قدمت ليبيا 953.9 طناً من المساعدات، تليها الكويت التي قدمت 498.1 طناً من المساعدات، ثم قطر التي قدمت 348.8 طناً من المساعدات للفلسطينيين.

وأشار إلى أن متطوعي وموظفي جمعية الهلال الأحمر المصري يعملون علي مدار الساعة لاستلام وفرز ومراجعة وتصنيف وتحديد أولويات الاحتياجات التي سيتم إرسالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.