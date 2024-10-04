منذ صباح الجمعة.. إسرائيل ترصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان- (صور وفيديوهات)

القدس: رصدت إسرائيل، الجمعة، إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان، تسببت في حرائق وأضرار مادية دون إصابات بشرية، مع دوي صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات الشمالية.
وقالت القناة “12” الإسرائيلية: “منذ ساعات الصباح، تم تسجيل إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان، واندلعت حرائق في منطقة الجليل”.
وأشارت القناة إلى دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجليل الغربي شمال إسرائيل.
كما دوت صفارات الإنذار في مدينة كرميئيل القريبة من حيفا شمال إسرائيل، حيث تم تسجيل اعتراضات لصواريخ قادمة من لبنان، وفق القناة.
BREAKING: QUITE A FEW ROCKET BARRAGES WERE FIRED FROM LEBANON EARLIER THIS MORNING CAUSING SIGNIFICANT IMPACTS IN NORTHERN ISRAEL
“Golani Junction” area was hit by rockets in the Lower Galilee after Israel’s Iron Dome defense system failed to intercept them and in “Kiryat… pic.twitter.com/98sLiEbrGk
— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 4, 2024
من جهتها، أشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن حرائق اندلعت قرب مستوطنة تفيؤون في الجليل الأعلى، وأن طواقم الإطفاء تحاول إخمادها، دون تفاصيل أكثر.
فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بين الصواريخ القادمة من لبنان “40 صاروخا أطلقت على منطقة مسغاف”.
وأشارت إلى رصد إطلاق 60 صاروخا من لبنان منذ ساعات الصباح الباكر، بينها 20 أطلقت على منطقة الجليل الأسفل.
Rockets landed in the Golani Junction area in the Lower Galilee on Friday morning after the Iron Dome failed to intercept them. pic.twitter.com/Wg7lbqD73Q
— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) October 4, 2024
والاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إقامة “منطقة عسكرية مغلقة” في ثلاث مستوطنات حدودية مع لبنان هي المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي، قبل بدئه توغلا بريا داخل الأراضي اللبنانية.
وأعلنت تل أبيب، الثلاثاء، بدء عملية برية بجنوب لبنان يزعم مسؤولون إسرائيليون أنها “لن تستغرق أكثر من أسابيع وتهدف لإقامة منطقة أمنية عازلة”، بينما تحذر السلطات اللبنانية من انتهاك سيادة البلاد ووجود نوايا احتلالية إسرائيلية.
(الأناضول)
هذا أبلغ رد على من يقول إن حزب الله اللبناني انتهى بمجرد استشهاد رئيسه الشهيد المغدور حسن نصر الله وإخوانه من المجاهدين في نخبة الرضوان يا إخوان، ✌️🇵🇸🇱🇧🇮🇷
ههه أغبياء جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 كانوا يظنون أنهم إذا قتلوا حسن نصر الله فإن المعركة مع أحرار حزب الله اللبناني ستترقف،. وهاهي الحرب تشتعل من جديد و ستحرق كل أوراق عص النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧☹️☝️🚀🐒👹🔥
تسببت سياسات الملالي الاستبدادية والعنصرية بإدخال إيران في فتن ونزاعات إثنية بين مختلف المجموعات الإثنية، ويواجه نظام الملالي على الصعيد الدولي ضغوطًا متزايدةً تتعلق في ظاهرها بالبرنامج النووي ودعم الإرهاب والإضطرابات بالشرق الأوسط، لكن الحقيقة تكمن في أمرين الأول هو رغبة الغرب في إبقاء الملالي بالسلطة في إيران وهيمنتهم بالمنطقة كخلفاء للشاه، والأمر الثاني تحديد إلى أي مستوى يمكن أن تصل قوة الملالي بالمنطقة وكيف يمكن كبح جماحها في وقت اللزوم وكيفية بسط سلوكهم في الوطن العربي.
مئة صاروخ لم يقتلوا دجاجة !! إلى اين ذهبت إيران بغزة ولبنان وقبلهما سوريا والعراق وهذا اليمن يتعرض لقصف عنيف مدمر وشعبه يعيش فقراً وكوارث . بالنهاية سوف تشاهدوا الإسرائيليين و الإيرانيين على طاولة تقاسم المصالح وثروات بلادنا . لا يهم بالأصل انظمة الحكم في بلادنا كانت تنهب ثروات البلاد للتمتع والبذخ وجزأً هاماً من منها في جيوب الغرب وخزائنه. هل تريدون تعداد اللصوص في لبنان فقط؟ ستذهلوا .