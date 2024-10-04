منذ صباح الجمعة.. إسرائيل ترصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان- (صور وفيديوهات)

القدس: رصدت إسرائيل، الجمعة، إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان، تسببت في حرائق وأضرار مادية دون إصابات بشرية، مع دوي صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات الشمالية.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية: “منذ ساعات الصباح، تم تسجيل إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان، واندلعت حرائق في منطقة الجليل”.

وأشارت القناة إلى دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجليل الغربي شمال إسرائيل.

كما دوت صفارات الإنذار في مدينة كرميئيل القريبة من حيفا شمال إسرائيل، حيث تم تسجيل اعتراضات لصواريخ قادمة من لبنان، وفق القناة.

BREAKING: QUITE A FEW ROCKET BARRAGES WERE FIRED FROM LEBANON EARLIER THIS MORNING CAUSING SIGNIFICANT IMPACTS IN NORTHERN ISRAEL “Golani Junction” area was hit by rockets in the Lower Galilee after Israel’s Iron Dome defense system failed to intercept them and in “Kiryat… pic.twitter.com/98sLiEbrGk — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 4, 2024

من جهتها، أشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن حرائق اندلعت قرب مستوطنة تفيؤون في الجليل الأعلى، وأن طواقم الإطفاء تحاول إخمادها، دون تفاصيل أكثر.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بين الصواريخ القادمة من لبنان “40 صاروخا أطلقت على منطقة مسغاف”.

وأشارت إلى رصد إطلاق 60 صاروخا من لبنان منذ ساعات الصباح الباكر، بينها 20 أطلقت على منطقة الجليل الأسفل.

Rockets landed in the Golani Junction area in the Lower Galilee on Friday morning after the Iron Dome failed to intercept them. pic.twitter.com/Wg7lbqD73Q — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) October 4, 2024

والاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إقامة “منطقة عسكرية مغلقة” في ثلاث مستوطنات حدودية مع لبنان هي المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي، قبل بدئه توغلا بريا داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلنت تل أبيب، الثلاثاء، بدء عملية برية بجنوب لبنان يزعم مسؤولون إسرائيليون أنها “لن تستغرق أكثر من أسابيع وتهدف لإقامة منطقة أمنية عازلة”، بينما تحذر السلطات اللبنانية من انتهاك سيادة البلاد ووجود نوايا احتلالية إسرائيلية.

(الأناضول)