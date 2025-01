منذ صباح الجمعة.. إسرائيل ترصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان- (صور وفيديوهات)

القدس: رصدت إسرائيل، الجمعة، إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان، تسببت في حرائق وأضرار مادية دون إصابات بشرية، مع دوي صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات الشمالية.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية: “منذ ساعات الصباح، تم تسجيل إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان، واندلعت حرائق في منطقة الجليل”.

وأشارت القناة إلى دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجليل الغربي شمال إسرائيل.

كما دوت صفارات الإنذار في مدينة كرميئيل القريبة من حيفا شمال إسرائيل، حيث تم تسجيل اعتراضات لصواريخ قادمة من لبنان، وفق القناة.

BREAKING: QUITE A FEW ROCKET BARRAGES WERE FIRED FROM LEBANON EARLIER THIS MORNING CAUSING SIGNIFICANT IMPACTS IN NORTHERN ISRAEL

“Golani Junction” area was hit by rockets in the Lower Galilee after Israel’s Iron Dome defense system failed to intercept them and in “Kiryat… pic.twitter.com/98sLiEbrGk

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 4, 2024