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منذ فجر الأحد.. 20 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على غزة

منذ 29 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

استشهد 20 فلسطينيا بينهم 9 من عائلة واحدة تضم أطفالا ونساء، وأصيب آخرون بقصف جوي إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة منذ فجر الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر محلية، أن 10 مواطنين استشهدوا، عقب قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العربيد في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع حميد غرب مدينة غزة.

وفي حي الصبرة بمدينة غزة، استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين، عقب استهداف منزل يعود لعائلة الداية قرب مسجد المجمع الإسلامي.

وفي جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد 3 مواطنين جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وفجرت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما ألحق دمارًا واسعًا في الممتلكات.

(وكالات)

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