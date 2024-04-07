منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في الضفة إلى 8100

رام الله: ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8 آلاف و100 منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد.

أعلن ذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك.

وأضافت الهيئة والنادي أن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 8 آلاف و100 حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأحد 15 مواطناً على الأقل من الضّفة”.

وذكرت المؤسستان أن من بين المعتقلين في الساعات الأخيرة “الأسيرتان السابقتان ليان ناصر، وطالبة الدراسات العليا في جامعة بيرزيت ليان كايد، بالإضافة إلى طفل، وأسرى سابقين”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب) والقدس ورام الله (وسط) وجنين (شمال).

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 صعد الجيش عملياته بالضفة مخلفا إضافة إلى المعتقلين 459 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل منذ نصف سنة، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(الأناضول)