منسق الأمم المتحدة الإنساني: غزة باتت “غير صالحة للسكن”- (تدوينة)

نيويورك: حذر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة الجمعة من أن قطاع غزة بات “بكل بساطة غير صالح للسكن“، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف ردا على هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقال مارتن غريفيث في بيان “بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس”، و”يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم”.

Three months since the horrific 7 October attacks, Gaza has become a place of death and despair. This war should never have started. But it’s long past time for it to end. My statement:https://t.co/lkUlogG3Cm pic.twitter.com/kLFBZsKGLt — Martin Griffiths (@UNReliefChief) January 5, 2024

وتوعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حركة حماس التي تصنفها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها إرهابية، بعد هجومها غير المسبوق على المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر والذي خلف نحو 1140 قتيلا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى حصيلة إسرائيلية.

كما خُطف نحو 250 شخصاً إلى غزة أفرج عن نحو 100 منهم خلال هدنة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين، خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية 22600 شهيد في غزة معظمهم من النساء والاطفال وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.

وأضاف غريفيث “حان الوقت ليفي الأطراف بكل التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك حماية المدنيين وتلبية حاجاتهم الأساسية والإفراج فورا عن جميع الرهائن”.

وتابع “نواصل المطالبة بإنهاء فوري للنزاع، ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب، بل من أجل الأجيال المقبلة التي لن تنسى أبداً تسعين يوماً من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الاساسية”.

(أ ف ب)