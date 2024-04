منسق الأمم المتحدة الإنساني: غزة باتت “غير صالحة للسكن”- (تدوينة)

نيويورك: حذر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة الجمعة من أن قطاع غزة بات “بكل بساطة غير صالح للسكن“، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف ردا على هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقال مارتن غريفيث في بيان “بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس”، و”يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم”.

Three months since the horrific 7 October attacks, Gaza has become a place of death and despair.

This war should never have started. But it’s long past time for it to end.

