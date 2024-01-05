سياسة | دولي | الولايات المتحدة

منسق الأمم المتحدة الإنساني: غزة باتت “غير صالحة للسكن”- (تدوينة)

5 - يناير - 2024

مارتن غريفيث منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة

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نيويورك: حذر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة الجمعة من أن قطاع غزة بات “بكل بساطة غير صالح للسكن“، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف ردا على هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقال مارتن غريفيث في بيان “بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس”، و”يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم”.

وتوعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حركة حماس التي تصنفها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها إرهابية، بعد هجومها غير المسبوق على المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر والذي خلف نحو 1140 قتيلا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى حصيلة إسرائيلية.

كما خُطف نحو 250 شخصاً إلى غزة أفرج عن نحو 100 منهم خلال هدنة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين، خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية 22600 شهيد في غزة معظمهم من النساء والاطفال وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.

وأضاف غريفيث “حان الوقت ليفي الأطراف بكل التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك حماية المدنيين وتلبية حاجاتهم الأساسية والإفراج فورا عن جميع الرهائن”.

وتابع “نواصل المطالبة بإنهاء فوري للنزاع، ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب، بل من أجل الأجيال المقبلة التي لن تنسى أبداً تسعين يوماً من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الاساسية”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2024 الساعة 9:33 م

    للأسف الشديد حقيقة مرة مرة 🥺🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 9:17 م

    كلام لا يسمن ولا يغني الفلسطينيين من قتل وتشريد و تجويع على يد عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان، الله ينتقم منهم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار 🇵🇸✌️🔥🐒

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