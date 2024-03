منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يدعو إسرائيل لرفع العوائق أمام مساعدات غزة- (تدوينة)

واشنطن: دعا منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث اليوم الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقال إن إسرائيل بحاجة إلى رفع كل العوائق أمام توزيع المساعدات على سكان غزة.

وكتب غريفيث في منشور على منصة إكس “حدود توزيع المساعدات داخل غزة تم وضعها من قبل أولئك الذين يمنعون حركة القوافل التي تهدف إلى إطعام عشرات الآلاف الذين يعانون من الجوع الشديد”.

There has been a lot of debate and finger-pointing about the challenges to getting aid to people in need in Gaza.

So, let’s settle this once and for all. pic.twitter.com/mUB6mQiKdc

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) March 22, 2024