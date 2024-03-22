سياسة | دولي | الولايات المتحدة

منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يدعو إسرائيل لرفع العوائق أمام مساعدات غزة- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث

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واشنطن: دعا منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث اليوم الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقال إن إسرائيل بحاجة إلى رفع كل العوائق أمام توزيع المساعدات على سكان غزة.

وكتب غريفيث في منشور على منصة إكس “حدود توزيع المساعدات داخل غزة تم وضعها من قبل أولئك الذين يمنعون حركة القوافل التي تهدف إلى إطعام عشرات الآلاف الذين يعانون من الجوع الشديد”.

(رويترز)

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