منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث يستقيل لأسباب صحية- (تغريدة)

الأمم المتحدة- الولايات المتحدة: أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن منسق الشؤون الانسانية لديها مارتن غريفيث الذي اضطلع بدور حيوي في ممارسة الضغط لايصال المساعدات الى غزة وسبق أن قام بوساطة في النزاع اليمني، قرر الاستقالة لأسباب صحية.

وقال متحدث باسم المنظمة الأممية إن غريفيث، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، “أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية”.

After 3 years on the job, I have informed @antonioguterres of my intention to step down in June.

To everyone at @UNOCHA, it’s been the privilege of my life. I am deeply in your debt.

To all partners and supporters, thank you for championing the cause of people in crises.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) March 25, 2024