سياسة | دولي

منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث يستقيل لأسباب صحية- (تغريدة)

25 - مارس - 2024

منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث

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الأمم المتحدة- الولايات المتحدة: أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن منسق الشؤون الانسانية لديها مارتن غريفيث الذي اضطلع بدور حيوي في ممارسة الضغط لايصال المساعدات الى غزة وسبق أن قام بوساطة في النزاع اليمني، قرر الاستقالة لأسباب صحية.

وقال متحدث باسم المنظمة الأممية إن غريفيث، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، “أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية”.

(أ ف ب)

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