منسق الشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة لـ”القدس العربي”: قصص المستشفيات في غزة تفطر القلوب- (فيديو)

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: في لقاء مع الصحافة عن طريق الفيديو قال نائب منسق عملية السلام، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهدي هادي، بعد زيارة لغزة، قال إن السكان في غزة كانوا يتمنون أولا وقف إطلاق النار، وبعد توقف عمليات القتال وبدء الهدنة كل فرد في غزة يريد أن يعود إلى مسقط رأسه ليتفقد بيته. وقال إن وكالات الأمم المتحدة كلها تعمل على عملية التعافي إضافة إلى المنظمات غير الحكومية وبعض الدول الأعضاء. وقال إن المساعدات في أول أيام الهدنة وصلت إلى 600 شاحنة واليوم الثاني أكثر من 900 شاحنة واليوم (الثلاثاء) ستصل نحو 900 شاحنة. “لكن الأهم من الشاحنات هو الناس، النساء والأطفال والرجال الذين بحاجة إلى أن نصل إليهم وهم بحاجة إلى ما هو أكثر من حمولات الشاحنات، إنهم بحاجة إلى حماية، دعم اجتماعي، تعليم. هناك من ينتظر خيمة، غذاء، محروقات، دواء، نحن بحاجة إلى أن نركز على وصول الناس والتأكيد بأن لا نخسر حياة واحدة”.

وقال هادي إنه تحدث مع نساء في خان يونس، وكان الحديث يتركز على الخصوصية (كيف ينام الأطفال، كيف يفصلون بين البنات والأولاد وكيف ينامون مع نزول المطر)، “سنحاول تزويد الناس أولا بالخيام كي يتم إيجاد مساحة للخصوصية. سنبدأ ببعض المشاريع الصغيرة التي تدر دخلا، مثل بعض المشاريع الزراعية أو العمل اليدوي. بالرغم من كل التحديات فالالتزام بمساعدة الناس قوي وقد طمأنا الناس بأننا لن نتخلى عنهم. وأكد “الشراكة مع الفلسطينيين ستكون أقوى من قبل وسنبقى معهم”.

وقال إن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) تعني الكثير للناس فهم يثقون بها وعلاقاتها تاريخية وقديمة مع الناس في غزة والناس يثقون فيها. إنها العمود الفقري لعمل الأمم المتحدة الإنساني في غزة ومن الصعب استبدالها فلا بديل لها في المجالين التعليمي والصحي والدعم اللوجستي، وهناك 13 ألف موظف يعملون مع الوكالة، وهي ثاني أكبر مشغل للفلسطينيين في القطاع. وأضاف هادي أن مخازن الأونروا في الأردن ومصر هي التي ترسل لغزة كثيرا من احتياجاتها.

وردا على سؤال “القدس العربي” حول ما إذا زار أيأ من مستشفيات غزة وماذا شاهد في هذه المستشفيات. قال “لقد زرت عددا من المستشفيات والعيادات خلال زياراتي المتعددة لغزة. ويمكنني أن أروي لك قصصا محزنة ومؤلمة تكسر القلوب واحدة بعد الأخرى. “الناس حكوا لي عن معاناتهم وأحزانهم. زرت قسم غسيل الكلى ولم يكن المريض يمنح إلا 25 في المئة من احتياجاته. وجلست في غرف الطوارئ وشاهدت أشياء لم أر مثلها خلال سنوات عملي الطويلة مع الأمم المتحدة. نأمل أن تتغير الأمور في المستشفيات حيث سنحاول أن ندخل الكثير من المواد الطبية ومواد الإغاثة”.

وسألت “القدس العربي” حول إمكانية إعادة 650 ألف طالب وطالبة إليه المدارس ومتى يتوقع ذلك. قال إن الطلاب فقدوا سنة من التعليم وما زالوا يفقدون ولا نعرف متى سيرجعون إلى مقاعد الدرس بشكل طبيعي. “لقد بدأت بعض المدارس باستقبال عدد من الطلبة في بعض الأنحاء في غزة وهناك نوع من التعليم عن بعد لكنه محدود وأنا واثق أن اليونيسيف والأونروا يعملان على موضوع إعادة عجلة التعليم لقطاع غزة”.

ثم أثارت “القدس العربي” مع منسق الشؤون الإنسانية تكراره للدعاية، التي تقول إن عصابات فلسطينية خطفت 98 شاحنة، بينما أكد مسؤولون أمميون أن الشاحنات اختفت في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، فكيف تفسر ذلك؟، قال هادي: “نتكلم عن الفوضى وانهيار القانون في زمن الحرب وهذا ليس محصورا في غزة فقد شاهدت هذه الحالة في أكثر من مكان حيث يكون صراع. ما جرى في غزة ليست فقط حربا عادية بل هي من نوع مختلف شكلت تحديا كبيرا للناس. والآن بعد توقف الحرب رأينا عودة النظام والأمن فالناس بحاجة إلى سلم أهلي. لا تستطيع أن تعيد بناء حياتك الطبيعة بدون أمن. فالأمن مثل الأوكسجين لا تشعر بأهميته إلا في حالة غيابه. وهذا ما شاهدته بعيني”.

وأضاف أن لا تقارير حول السرقات وعمل العصابات. “قد تقع أحداث صغيرة . لا يوجد شيء منظم. ممكن أن ترى طفلا يحاول خطف قارورة ماء أو سلة غذاء. لكن لا يوجد شيء كبير أو منظم. نحن الآن في اليوم الثالث لوقف إطلاق النار وسنحسن الأداء مع الأيام القادمة. عندنا مشاكل في الطرق والوصول إلى كل مناطق غزة. لم تعد لدينا مشكلة الخطف والسرقة والفوضى.

وقال هادي إن المواطن العادي يستطيع أن يقدم تبرعات للمنظمات الإنسانية فبرنامج الأغذية العالمي يوجد على صفحته موقع “شارك وجبة الطعام” واليونسيف لديها موقع والأونروا كذلك. كل المنظمات الإنسانية تستطيع تلقي تبرعات الأفراد والذي كانوا أكثر كرما وعطاء في السنة الماضية خاصة للأونروا.