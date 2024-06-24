منسق اللجنة التأسيسية في «تيار الأمل» المصري لـ«القدس العربي»: موقف السيسي أسوأ من مبارك في القضية الفلسطينية

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال علاء الخيام، منسق اللجنة التأسيسية في حزب تيار الأمل المصري، إن بلاده كان يمكنها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من بدايته، إذا أرادت ذلك.

وفي حديثه لـ«القدس العربي» انتقد أداء السلطة في مصر من العدوان على القطاع، وقال: «كان من المتوقع أنه مع أسوأ الأحوال أنه يكون هناك نوع من الدعم لقطاع غزة في مواجهة العدوان».

المحور الحدودي

وقارن بين أداء نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وأداء نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، موضحا: «في ظل أسوأ الأنظمة التي مرت على مصر كنظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك كانت هناك مواقف أكثر دعما للفلسطينيين، فكان مبارك في بعض الأحيان يقف بشكل واضح ضد الممارسات الإسرائيلية، ويتخذ مواقف واضحة كالسماح بمرور البضائع عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، وفتح المعابر مع قطاع غزة طوال الوقت، واستقبال المصابين، تدريب عناصر من القوات الفلسطينية».

وزاد: «وصلنا للأسوأ الآن، فرغم تصريحات المسؤولين الذين أكدوا أن مصر لن تسمح باجتياح المحور الحدودي والسيطرة على معبر رفح، فوجئنا بالدبابات تقتحم المحور الحدودي ويقوم الاحتلال بتدمير معبر رفح، ولم نسمع رد من المسؤولين المصريين رغم مرور أكثر من 45 يوما على اجتياح المحور الحدودي الذي يمثل انتهاكا لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979، والأسوأ أن لدينا شهيدين من الجيش بنيران قوات الاحتلال ولم نشهد حتى جنازة عسكرية وشعبية».

وانتقد أيضا إقدام أجهزة الأمن المصرية على القبض على الشباب الذي تظاهر دعما للقضية الفلسطينية، قائلا: «وصلنا لمرحلة، أن يكون حمل العلم الفلسطيني تهمة، ما يجعلنا نشعر أن السلطة لا تقصر في دعم قطاع غزة، بل ربما تصبح مشاركة فيما يحدث من عدوان على القطاع، ولدينا معتقلين منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتهمة التظاهر دعما لفلسطين» مشددا على أن النظام في مصر يعتمد على القبضة الأمنية منذ وصوله للحكم».

القاهرة تجدد رفضها تشغيل معبر رفح في ظل وجود الاحتلال

وأكد الخيام، أن «مصر ليست دولة ضعيفة من ناحية القوة العسكرية، فهي تمتلك أقوى جيش في المنطقة العربية، وأحد أهم 10 جيوش في العالم. أما من ناحية الموقف السياسي، فمصر قلب العروبة، وهي أهم دولة في الوطن العربي، ولديها الصلاحيات الكاملة للحديث باسم الدول العربية لوقف هذا العدوان».

وتابع: «مصر ليست ضعيفة لكن النظام الحالي في مصر ضعيف، وربما يكون شريكا فيما يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، فمصر الشريك الأساسي للدولة الفلسطينية من حيث الحدود، ولديها خبرات التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وسبق أن خاضت ضده عدة حروب وانتصرنا عليه عام 1973، فلديك كل الإمكانيات للتصدي للعدوان».

وعن أزمة إدخال المساعدات، انتقد، تنسيق مصر مع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان وقبل اجتياح الاحتلال للمحور الحدودي والسيطرة على المعبر، موضحا: «الاحتلال الإسرائيلي رد على اتهامه بمنع المساعدات أمام محكمة العدل الدولية أن مصر هي من تمنع المساعدات، وكان علينا أن ندخل كافة المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة».

وزاد: «في الوقت الذي يموت أهل غزة جوعا، نجد معبر طابا مفتوح أمام الإسرائيليين لقضاء الوقت على سواحل البحر في سيناء».

وتابع: «كل الشواهد تؤكد أن النظام المصري كان يرفض تقديم المساعدات الكافية لأهالي غزة، باعتباره لا يرى حركة حماس مقاومة فلسطينية، ما عبر عنه مسؤولون مصريون، سواء على لسان سامح شكري وزير الخارجية المصري أو الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهم يعتبرون حماس جماعة مسلحة، ونتذكر كيف تحدث السيسي عن أمن وسلام المواطن الإسرائيلي قبل سنوات».

ودلل الخيام على ضعف موقع النظام المصري، بعدم الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي اتهمت الاحتلال بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

وطالب النظام المصري، بالقيام بدوره في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال إرسال كافة الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم، والطلب من الهلال الأحمر والأمم المتحدة بشكل واضح حماية المساعدات حتى تصل لأهالي القطاع.

معبر رفح

إلى ذلك، قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن بلاده أكدت مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري عن المصدر الذي لم تسمه، قوله، إن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عبر معبر كرم أبو سالم.

وبين أن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح.

وقالت مصادر من الهلال الأحمر المصري لـ«القدس العربي» إن تنسيقا بين القاهرة وتل أبيب سيسمح بعبور مرضى فلسطينيين إلى مصر منذ غلق معبر رفح في شهر مايو/ أيار الماضي.

وبينت أن الدفعة الأولى ستشمل أطفالا من مرضى سرطان الدم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكدت أنه طبقا للاتفاق، سينقل الأطفال من منطقة شمال غزة الى مستشفى ناصر عن طريق منظمة الصحة العالمية لتسهيل مغادرتهم عبر معبر كرم أبو سالم للسفر للعلاج في الخارج لاسيما مع تدهور حالتهم الصحية بسبب انتشار المجاعة شمال غزة.

طلاب من أجل فلسطين

ومعبر رفح مغلق منذ اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المحور الحدودي من الجانب الفلسطيني في 7 مايو/ أيار الماضي، وكانت مصر أعلنت رفضها التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، وأوقفت دخول المساعدات لحين انسحاب قوات الاحتلال منه.

وفشل الاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة في الثاني من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وضم وفودا أمنية مصرية وأمريكية وإسرائيلية، في الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح، وتمسكت مصر بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني للمعبر حتى يتم استئناف تشغيله.

إلى ذلك، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس محمد إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم محمد، لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لإبراهيم تهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة» وذلك على خلفية تدشينه هو وعدد من الطلاب حركة «طلاب من أجل فلسطين».

وكانت الحركة قد نشرت، ثلاثة بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وآخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا بيان عن أهمية المقاطعة ومطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

يذكر أن الطالبين مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، محبوسان على ذمة نفس القضية، وكان قد ألقي القبض عليهما بعد أيام من تدشينهما الحركة.

وحسب منظمات حقوقية، بلغ عدد المعتقلين منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 120 معتقلا، أفرجت جهات التحقيق عن 30 منهم.