منسق عملية السلام في الشرق الأوسط يصدر بيانين في أحداث حوارة واقتحام كتائب القسام لغلاف غزة

الأمم المتحدة – “القدس العربي”: أصدر منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، بيانين متعاقبين في أحداث حوارة أولا ثم بعد اقتحام كتائب القسام لمستوطنات غلاف غزة صباح السبت.

وقد ظهر للفلسطينيين “صمت وينسيلاند على كل الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك قتل الأطفال واقتحامات الأقصى التي تجاوزت كل الحدود منذ يوم 20 أيلول/سبتمبر الماضي”. وبعد اقتحام مئات االمستوطنين لبلدة حوارة مساء الخميس وصباح الجمعة، وبعد انتشار أخبار مدى الخراب والتدمير والترهيب والقتل الذي مارسه المستوطنون ضد البلدة للمرة الثالثة في الأشهر الأخيرة، أصدر وينسيلاند البيان المقتضب التالي يوم الجمعة:

“أدين الهجوم الذي شنه المستوطنون الإسرائيليون اليوم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة. أنا غاضب من استمرار التحريض والاستفزازات وانعدام المساءلة عن جرائم العنف حيث قُتل فلسطيني بالرصاص خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين وقوات الأمن الإسرائيلية. يجب على إسرائيل أن تضمن حماية السكان المدنيين، ومحاسبة الجناة. وأدعو القادة العمل فورا للحد من التوترات ومحاسبة الجناة ووقف دائرة العنف التي لا معنى لها”.

ثم أصدر منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، وممثل الأمين العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بيانا في ساعات صباح السبت بعد انتشار أخبار اقتحام قوات المقاومة الفلسطينية لغلاف غزة. وهذا نص البيان الذي يتضمن لغة حادة ويعتبر كل إسرائيلي مدنيا:

“إنني أدين بشدة الهجوم متعدد الجبهات الذي وقع هذا الصباح ضد البلدات والمدن الإسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، ووصول وابل من الصواريخ إلى وسط إسرائيل من قبل مسلحي حماس. وقد أسفرت هذه الأحداث عن مشاهد عنف مروعة وسقوط العديد من القتلى والجرحى الإسرائيليين وإصابات، ويعتقد أن العديد منهم مختطفون داخل القطاع. هذه هجمات شنيعة تستهدف المدنيين ويجب أن تتوقف فوراً. إنني أشعر بقلق عميق على سلامة جميع المدنيين. أنا على اتصال وثيق مع الجميع وأحث الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ويدعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين. وهذه هاوية خطيرة وأناشد الجميع التراجع عن حافة الهاوية”.

وكان تور وينيسلاند، قد حذر مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر الماضي من تفجر الأوضاع في قطاع غزة. وقال في تقريره: “على الرغم من بعض التخفيف بعض القيود المفروضة على الوصول إلى قطاع غزة، إلا أن هناك المزيد يجب القيام به للتخفيف من الوضع الإنساني وتحسين الاقتصاد وحرية الحركة. ومع ذلك، فإن الحلول السياسية المستدامة فقط، ذات الهدف النهائي ورفع الإغلاقات الإسرائيلية المنهكة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009 سيعيد الأمل لسكان غزة الذين طالت معاناتهم». وأعرب وينيسلاند عن قلقه العميق إزاء الوضع في قطاع غزة بعد زيارة للقطاع البحري المحاصر، قائلا إنه مروع. وأضاف: “نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في غزة وما حولها. الوضع داخل القطاع رهيب ويجب علينا تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع. لقد عانى شعب غزة بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء”.