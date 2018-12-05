“منشار التأشيرة” يطال الحجاج المعارضين للسياسة السعودية ودعوات لتدويل موسم الحج

منذ 2 ساعتين
“منشار التأشيرة” يطال الحجاج المعارضين للسياسة السعودية ودعوات لتدويل موسم الحج

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تونس- “القدس العربي”- حسن سلمان: اتهم باحثون ونشطاء سعوديون وعرب السلطات السعودية بـ“تسييس” فريضة الحج، حيث كشفت مصادر عن تعليمات أرسلتها السلطات السعودية لسفاراتها في الدول الإسلامية تقضي برفض تأشيرة أي حاج معارض لسياستها، كما أشار النشطاء إلى أن استخدام “منشار التأشيرة” ضد معتمرين من الدول العربية والإسلامية، ساهم في تصاعد الدعوات لمقاطعة الحج إلى مكة المكرمة، وتدويل موسم الحج والوصاية عليه ليشمل دولا أخرى غير السعودية.

وكشف مرصد مكة والمدينة على موقع “تويتر” عن تعليمات أرسلتها السلطات السعودية، لسفاراتها في الدول الإسلامية “تمنح أحقية رفض تأشيرة أي معتمر أو حاج تعتقد قوائم السفارة أنه معارض لها، أو من منطقة قامت بتظاهرات ضد المملكة في ذلك البلد المسلم. استخدام منشار التأشيرة لمنع المسلمين من زيارة مقدساتهم”.

واعتبر أن استخدام السعودية مشاعر المسلمين كورقة ضغط سياسية سعياً لتنفيذ رغباتها “تهمة طالت الرياض من قِبل عدة دول، وتجسدت بشكل واضح مع إيران ثم مع الجارة قطر واليمن وسوريا، وقبلها ليبيا والعراق”.

كما تساءل المرصد في فيديو بثه على “تويتر”، “لماذا تصاعدت دعوات المسلمين لمقاطعة الحج والعمرة وهي الفريضة العظيمة في الإسلام؟”، مشيرا إلى أن جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي ساهمت في “خوف” عدد من المعارضين العرب والمسلمين من تعرضهم لمصير مشابه في السعودية.

وكانت السلطات أكدت في وقت سابق مقتل خاشقجي “بالخطأ” خلال عراك مع مجموعة من الأشخاص داخل قنصليتها في إسطنبول، إلا أن روايتها لم تقنع أنقرة والدول الغربية، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أن بلاده لديها معلومات حول صدور أمر بقتل خاشقجي من أعلى مستوى في السعودية، لكنه استبعد صدور الأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما يعني أن لدى أنقرة يقين حول “تورط” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “شخصيا” بهذه الجريمة.

ودوّنت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية عبير كايد: “حان وقت تحرك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لتحرير الحرمين من بن سلمان وتجار الحج والعمرة! فلا آية قرآنية تمنحهم استغلالها لأهداف سياسية وإيقاف لمهزلة الدينية والحفاظ على صورة الإسلام. الكويت وقطر وفلسطين ودول إسلامية أخرى لها الحق بالإشراف على الأراضي المقدسة في يثرب وقريش”.

وتساءل الإعلامي القطري جابر الحرمي: “عن أي قمة خليجية يتحدثون؟ والدولة التي سوف تستضيف القمة تحاصر دولة عضو، وخططت لغزوها عسكريا، وسعت لتجويع شعبها ومنعتهم من الحج والعمرة؟ أي مجلس هذا الذي يتحدثون عنه وقراره مختطف يُتخذ بليل دون علم بقية الأعضاء؟”

فيما اعتبر الناشط الفلسطيني عبد الرحمن ذويب، “السعودية بخلطها بين الحج وتصفية الحسابات والثارات السياسية بهذا الشكل الفج إنما تقوي موقف المطالبين بتدويل موسم الحج والوصاية عليه. ولو تعاملت بحيادية وتعظيم لشعائر الله لكان أفضل لها لكن التعصب الأعمى وسوء الإدارة إفراز هذا الواقع”.

وتساءل الباحث المصري د. محمد الجوادي “هل ينوي محمد بن سلمان تطبيق رسوم على قداس المسيحيين أم أن الرسوم لا تطبق إلا على الحج والعمرة؟”.

وتواجه السلطات السعودية منذ أيام موجة انتقادات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سماحها بإقامة أول قداس مسيحي في البلاد، تم الترويج له بشكل كبير في وسائل إعلام والصفحات الاجتماعية، فيما حذر أقباط عاملون في المملكة من استهدافهم من قبل “المتطرفين”.

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التعليقات

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  • ابو باسل

    ادعو جميع النشطاء وضع #شتاغ
    قاطعو الحج والعمرةحتى إزالة العراقيل من قبل السعودية
    وادارة المناسك من قبل هيئة مستقلة من العلماء من جميع الدول الاسلامية

  • RAFEEK KAMEL

    على السعودية ان تدرك بانها تاجج مشاعر مليار ونصف مسلم حول العالم نتيجة تسييس هذه الفريضة المقدسة…يجب عدم خلط السياسة بالدين واعطاء الحق كل الحق لكل مسلم بلا استثناء باداء هذه الفريضة العظيمة….الاجيال القادمة والتى سيكون تعدادها اكبر تعداد فى العالم لن تقبل بان تحرم من هذه الفريضة العظيمة

  • عبد الكريم البيضاوي.

    أماكن الحج المقدسة عند المسلمين يجب أن تكون تحت إدارة هيئة إسلامية محايدة. ربما كطابع الفاتيكان عند المسيحيين الكاثوليك في روما. من يرى صور البؤس ومعاناة الأطفال والحالة التي هم عليها فتسمح له نفسه بضخ آلاف الدولارات في خزينة الدولة المضيفة كي تتحول لبارود ورصاص يزيد من هذه المعاناة فحقيقة أمر عسير الفهم على العقل العاقل. المقاطعة أفضل الحلول حاليا فقط لإرضاء الضمير.

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