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منشورات إسرائيلية تطالب بإخلاء مخيم المغازي.. و”الأونروا” تحذر من تقليص “المنطقة الإنسانية” إلى 11 بالمئة من غزة- (تدوينات)

17 - أغسطس - 2024

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غزة: طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ألقى “جيش الاحتلال منشورات على مخيم المغازي”، مطالبا فيها المواطنين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوبا إلى ما يدعي أنها “منطقة إنسانية آمنة”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال أصدر أوامر إخلاء لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون، شملت المتواجدين في عدد من البلوكات في حارات شرق دير البلح، والقرارة، والمواصي، والجلاء، ومدينة حمد، والنصر”.

وقال شهود عيان ومواطنون إن “أوامر الإخلاء والنزوح لا تتوقف، ولا يوجد أماكن يمكن اعتبارها آمنة في قطاع غزة”.

ولفتت إلى أنه “منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه المواطنون معاناة النزوح، حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها، في وقت أصبح فيه قطاع غزة يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون”.

من جانبها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، السبت، من “تقليص (إسرائيل) المنطقة الإنسانية” المزعومة إلى 11 بالمئة فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.

وقالت في منشور على منصة إكس، إن “آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمن يذهبون إليه”.

وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وبهذا الخصوص، قالت مسؤولة الاتصالات في الأونروا لويز ووتردج، في منشور على حسابها عبر إكس، إن “أوامر إخلاء (إسرائيلية) جديدة تستهدف آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وسط وجنوب قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن “آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وصلت مؤخرًا إلى المنطقة التي استهدفتها مساء أمس (الجمعة) أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة، بعد أوامر تهجير سابقة في مدينة خان يونس الجنوبية”.

كما سلطت الضوء على أن “لا شيء في قطاع غزة سوى النوافذ والمنازل والحياة المحطمة، والفلسطينيون محاصرون في هذا الكابوس الذي لا نهاية له”.

وأرفقت ووتردج صورة تظهر حجم الدمار لأبنية في قطاع غزة سويت بالأرض وكذلك سيارات محطمة.

( وكالات)

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  1. يقول عبدالله /من الصحراء الغربية:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 9:55 ص

    إجبار الغزيين على النزوح الدائم هي حرب نفسية غايتها التهجير والإخلاء النهائي للقطاع، ليتسنى لعصابات الكيان المجرم احتلال غزة من جديد،واقتلاع الفلسطيني من ارضه، ولكن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم صامدون، ومنغرسون فيها. اللهم شدأزرهم وثبتهم وانصرهم نصراً عزيزاً مؤزراً.، يارب العالمين.

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    1. يقول عمر /الداخلة المغربية:
      أغسطس 17, 2024 الساعة 11:11 ص

      امين يارب
      وينصر كافة المسلمين ويوحد كلمتهم ان شاء الله ويبعدهم عن الفتن والتفرقة.

  2. يقول Abdo:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 10:29 ص

    وحشية القتل والدمار والخراب تقابلها وحشية الصمت العربي الرهيب: أقول بأن إسرائيل أخرصت العالم العربي ووضعته تحت السيطرة الكاملة

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  3. يقول السالمة /من عيون الصحراء المغربية:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 11:08 ص

    المنشورات التخويفية والنزوح الى المكان المطلوب ممكن ان يكون الى حتفهم موخرا الصهاينة يقتلون باعداد كبيرة والبعض يتفرج ويستعرض عضلات اسلحة وتهديدات المجرمون لا يهددون انهم يقتلون كل دقيقة ماذا تنتظر ايران وحزب الله ؟
    كل وقت يمر والغزيون يموتون قصفا او جوعا ومرضا .
    الله ينصرهم ويصبرهم اما العالم يقف متفرجا امام نازية القرن الجديد.

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  4. يقول qoraish:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 12:42 م

    الصهاينة فوق القانون الدولي بالتواطؤ مع أمريكا! إنها حقيقة.
    لا فائدة من الأمم المتحدة.. فقط الخطابات الفارغة التي لن يستمع إليها الصهاينة والأمريكان .
    57 دولة إسلامية نصف دول العالم تقريباً.. و غير قادرين على اتخاذ إجراءات ضد الصهاينة؟
    ألا تشعرون بمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاما؟
    الله يهديكم… توقفوا عن اتخاذ أمريكا إلهاً!

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  5. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 3:55 م

    1 1 ٪ من مساحة غزة العزة ل2 مليون انسان، هذا والله هو الجنون الذي تركتبه عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة بحق شعب فلسطين المحاصر في غزة العزة من كل الجهات من جهة الأردن ومن جهة مصر ومن جهة سوريا فحاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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  6. يقول E AMAR:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 10:24 م

    لعنة الله على أعداء البشرية

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