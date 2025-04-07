منشورات عن تنظيم حفل للعري في طنجة المغربية تثير موجة من الغضب على وسائط التواصل

طنجة – «القدس العربي»: أثارت منشورات حول حفل للبالغين فوق 18 عامًا، موجة من الاستنكار والغضب بين سكان مدينة. طنجة المغربية.

فقد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات تروج، لحفل غريب بعنوان «مساء الهيمنة» أو «بي دي أس أم بارتي» المقرر تنظيمه في مدينة طنجة يوم 26 الشهر الجاري.

وتتضمن الدعوات المنشورة تفاصيل حول الحفل الذي سيبدأ في الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى الرابعة صباحًا، في مكان سري يتم الكشف عنه فقط للمشاركين عند وصولهم إلى المدينة.

كما تمت الإشارة في المنشورات إلى ضرورة الحجز المسبق ومنع حمل أي أجهزة إلكترونية داخل المكان المخصص للحفل.

ولم تمر هذه الدعوات مرور الكرام، حيث أثارت جدلاً واسعًا وموجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً وأنها تتناول موضوعًا حساسًا ومثيرًا للجدل في المجتمع المغربي وهو الجنس.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التطورات في هذا الملف، خاصةً مع استمرار الجدل حول طبيعة الحفل وأهداف الجهة المنظمة وقانونية التجمع.