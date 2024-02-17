منصة “إكس” تعطل حساب الموقع الرسمي للحوثيين في اليمن

صنعاء: عطلت منصة إكس، السبت، حساب الموقع الرسمي للحوثيين في اليمن، غداة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.

وقالت إدارة موقع أنصار الله (الموقع الرسمي للحوثيين)، إن منصة إكس قامت بتعطيل حساب الموقع.

وأضافت في بيان أن “تعطيل حساب موقع أنصار الله الرسمي على منصة إكس يعد مخالفاً لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وانتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والنشر”.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء “يكشف ازدواجية المعايير لدى الشركة المشغلة للمنصة وتأثرها بقرارات اللوبي الإسرائيلي “.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن قرار تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية دخل حيز التنفيذ، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.

(د ب أ)