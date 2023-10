منصة إكس تعلن حذف مئات الحسابات التابعة لحماس- (تدوينة)

لندن: قالت ليندا ياكارينو الرئيس التنفيذي لشركة إكس (تويتر سابقا) الخميس إن منصة التواصل الاجتماعي حذفت المئات من “الحسابات التابعة لحماس” واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل.

وكتبت رسالة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على منصة إكس الأربعاء تقول “نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

(رويترز)

Everyday we're reminded of our global responsibility to protect the public conversation by ensuring everyone has access to real-time information and safeguarding the platform for all our users. In response to the recent terrorist attack on Israel by Hamas, we've redistributed… https://t.co/VR2rsK0J9K

— Linda Yaccarino (@lindayaX) October 12, 2023