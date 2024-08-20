منصة “إكس” تغلق حساب الإعلامي المصري باسم يوسف بسبب ضغوط من اللوبي الصهيوني

واشنطن- “القدس العربي”: أغلقت منصة “إكس” حساب الإعلامي والفنان المصري الساخر باسم يوسف.

ولم تفسر المنصة أسباب حذف الحساب، الذي يتابعة أكثر من 11 مليون متابع إلا أن العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن تصرف المنصة جاء بسبب موقف يوسف الداعم بقوة للقضية الفلسطينية.

وقد اشتهر يوسف بالظهور على المنصات الإعلامية الغربية للتعليق على الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، وقد عُرف بمهارته في الرد على الأكاذيب الإسرائيلية والرويات الغربية المشوهة بشأن فلسطين.

وأشار نشطاء إلى أن منظمة تدعى “أوقفوا معاداة السامية” قد هاجمت في الفترة الأخيرة يوسف على وجه التحديد ووصفته بأنه شخصية الأسبوع المعادية للسامية، ومن الواضح أن منصة “إكس” استقبلت هذه الاتهامات بدون أي تدقيق.

وفي آذار/ مارس الماضي، كشف الإعلامي والكوميدي المصري-الأمريكي، باسم يوسف، عن تفاصيل من تجربته في الظهور في البرامج الحوارية الغربية للحديث عن العدوان المتواصل على قطاع غزة، موضحا المناورات التي يعتمدها المحاورون الغربيون من أجل تشتيت الضيف الداعم لفلسطين وإضاعة وقته.

وقال يوسف في تدوينة طويلة عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “عايز أشارك معاكم تجربتي في الظهور في البرامج الأجنبية الفترة اللي فاتت و عن حاجات لازم نخلي بالنا منها لما نناقش اللي بيحصل دلوقتي في غزة”.

وأضاف أن “معظم النقاشات بتحاول إنها تزنقك في حتة معينة عشان تتجنب القضية الحقيقية. إنهم يشدوك في نقاشات جانبية عن هل حماس إرهابية، و لا شوف المسلمين بيعملوا إيه في بعض، ليه مش بتتكلموا عن العراق و اليمن و الصومال و سوريا، حماس عملت إيه في فتح، السلطة الفلسطينية و هل هي فاسدة و لا كويسة، الفلسطينيين عملوا كذا في الماضي، العرب مش عارف عملوا إيه”.

ونصح يوسف بالتركيز على جرائم إسرائيل عند الحديث عن الحرب الإسرائيلية على غزة بدلاً من الانغماس في النقاشات الجانبية.