منصة “إكس” تفرض رسوما على مستخدمي تطبيق “تويت ديك”

إسطنبول: فرضت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر)، الأربعاء، رسوما على مستخدمي تطبيق “تويت ديك” المجاني وغيرت اسمه إلى “إكس برو”.

وأفاد مراسل الأناضول أنه عندما يحاول المستخدمون تسجيل الدخول إلى التطبيق، تظهر لهم رسالة تطالبهم بالاشتراك في الخدمة عن طريق الحصول على العلامة الزرقاء التي تكلف 84 دولارا سنويا.

وتنص الرسالة على أن “المشتركين في خدمة العلامة الزرقاء والذين لديهم رقم هاتف تم التحقق منه، سيحصلون على العلامة الزرقاء بمجرد الموافقة على طلبهم”.

وأوضح مراسل الأناضول أن التطبيق يطلق عليه حاليا اسم “إكس برو (XPro)” ضمن الخدمات المدفوعة للمنصة.

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت المنصة أنها تعتزم تقديم نسخة جديدة من تطبيق “تويت ديك (TweetDeck)” وتحويله إلى خدمة مدفوعة ضمن خدمات العلامة الزرقاء، ما أثار ردود فعل متباينة وسط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصحافيين.

(الأناضول)