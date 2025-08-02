منصة “إكس” تواجه دعوى قضائية بسبب فيديو إباحي للأطفال

واشنطن: فتحت محكمة استئناف اتحادية الجمعة مجددا جزءا من دعوى قضائية تتهم منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك بأنها أصبحت ملاذا لاستغلال الأطفال، على الرغم من أن المحكمة قالت إن المنصة تستحق حصانة واسعة من الدعاوى المتعلقة بالمحتوى المرفوض.

وفي حين رفضت بعض الادعاءات، قالت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو إن شركة إكس، تويتر سابقا، يجب أن تواجه اتهاما بالإهمال من خلال عدم الإبلاغ الفوري عن مقطع مصور يحتوي على صور فاضحة لصبيين دون السن القانونية إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.

سبقت القضية شراء ماسك لتويتر عام 2022. وكان قاضي المحكمة قد رفض القضية في ديسمبر/ كانون الأول 2023. ولم يرد محامو إكس حتى الآن على طلبات للتعليق. وماسك غير مدعي عليه في القضية.

وقال أحد المدعين إنه كان يبلغ من العمر 13 عاما عندما تم استدراجه هو وصديقه على تطبيق سناب شات لتقديم صور عارية لهما لشخص اعتقد الأول أنه فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في مدرسته.

لكن مستخدم سناب شات كان في الواقع تاجر مواد إباحية للأطفال، وقام بابتزاز المدعين للحصول على صور فاضحة إضافية. وتم تجميع هذه الصور في وقت لاحق في مقطع مصور تم نشره على تويتر.

ووفقا لوثائق المحكمة، استغرق تويتر تسعة أيام بعد علمه بالمحتوى لحذفه وإبلاغ المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، بعد أكثر من 167 ألف مشاهدة.

ويجب أن تواجه منصة “إكس” أيضا ادعاء بأن بنيتها التحتية جعلت من الصعب جدا الإبلاغ عن المواد الإباحية للأطفال.

(رويترز)